Skjoldenæsholm nu medlem af World og Leading Golf

Som den eneste golfklub i Danmark, er Skjoldenæsholm Golf netop blevet optaget i sammenslutningen World of Leading Golf. Dermed kommer klubben i selskab og samarbejde med mange flotte baner og lækre klubber rundt om i verden, bl.a. den kommende Ryder Cup bane, Le National i Paris.

-På Skjoldenæsholm er vi stolte af at få den anerkendelse, som følger med at blive optaget i selskab med en stor gruppe førende baner på verdensplan. Vi føler , at det er en blåstempling af Skjoldenæsholm, og vi er glade for at komme med i den "familie", hvor vi bl.a. også vil få værdifuld feedback og sparring fra organisationen bag World of Leading Golf. Hermed bliver vi en del af et værdifuldt netværk, som vi håber at kunne gøre god brug af, og som kan komme vores gæster og medlemmer til gode, siger direktør på Skjoldenæsholm, Peter Enné Jespersen.

Der er lige nu gode muligheder for at benytte sig af tilbud på greenfee pakker og komme til Skjoldenæsholm og opleve anlægget, som er et af de få 36 hullers anlæg i Danmark. Old Course er en skøn skovbane, der fint er placeret i det bakkede landskab med skove og søer rundt om Skjoldenæsholm Gods. Robert Trent Jones Jr. er den nyeste af banerne, og er en karakteristisk Trent Jones design. Sidste år blev spilleoplevelsen på Trent Jones banen væsentlig anderledes efter teestedernes placering er blevet gentænkt og revurderet, så spilleoplevelsen bliver sjovere for den enkelte golfer.