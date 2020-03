Situationen i Nordsyrien og Rojava

Borgerkrigen i Syrien har varet uendeligt længe men netop i disse uger er krigen blusset op.

9. marts har alle i Køge muligheden for at få to øjenvidners beretning fra området.

Den dansk kurdiske hjertelæge, Zeynep Binici har ydet lægelig og humanitær assistance i Rojava (nordøst syrien) på hospitaler under svære forhold.

Den politiske situation, kort før jul var folketingsmedlem Søren Søndergaard, Enhedslisten i Rojava for at observere i det pressede område.

Søren vil give et dugfriskt billede af situationen

Mandag den 9. marts – kl 19-21, i Kulturhus Køge, Strandvejen 40-42

Alle er velkommen - Gratis adgang.