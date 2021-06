Send sommerbilleder til lokalavisen

Nogle har måske et yndlingssted, mens andre tilfældigt kommer forbi en plet, som er så skøn, at de bare er nødt til at tage et billede. Det kan f.eks. være en lysning i skoven, en sø i morgensolens stråler, en solnedgang over en mark eller en grøftekant fuld af sommerblomster, som på billedet her.