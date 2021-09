Se stærke dokumentarfilm i Borup, Herfølge og Køge

Children of the enemy

Stærk film om en svensk morfar, som kæmper for at få sine børnebørn ud af en syrisk fangelejr. Patricio Galvez står midt i et næsten utænkeligt mareridt. Han har ikke blot mistet sin datter, der lod sig radikalisere og rejste med sin svenske mand til Syrien, hvor de begge blev dræbt. Hans syv børnebørn i alderen et til otte år sidder nu alene tilbage i en fangelejr i det krigshærgede land. Den 50-årige, svensk-chilenske Patricio har én mission: at få dem ud.