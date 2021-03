Se billedserie Ved at bruge en formiddag eller eftermiddag på at samle skrald, kan man være med til at tjene 3000 kroner til sin klub eller forening. Foto: Ren Natur.

Saml affald og tjen penge til din forening

Køge Kommune deltager igen i år i Ren Natur, hvor foreninger kan samle affald ind og tjene penge til klubkassen. Der er nu åbent for tilmelding for foreninger.

Foråret er endelig over os. Og selvom corona gør det svært at være sammen, byder foråret på flere muligheder for samvær med afstand. Blandt andet affaldsindsamlingen med Ren Natur.

Køge Kommune har igen i år valgt at være en del af Ren Natur, som er et koncept under ledelse af Hold Danmark Rent. Her arbejder kommuner, frivillige og sponsorer sammen i en bestræbelse på at skabe et endnu renere Danmark uden affald i naturen.

Formålet er at skabge bevidstgørelse om henkastet affald, styrke sammenholdet lokalt og skabe glæde ved naturen. De tilmeldte foreninger bruger en formiddag eller en eftermiddag på at samle affald og tjener et sponsorat på 3000 kroner til klubben.

Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, siger følgende om initiativet:

"Vi er rigtig glade for igen i år at kunne tilbyde Køge Kommunes foreninger muligheden for at være sammen om et godt formål, samtidig med at de kan tjene penge til klubkassen. De sidste to år har det været en succes hos foreningerne, og derfor var der selvfølgelig ingen tvivl om, at vi igen i år skulle være med i Ren Natur."

Sidste år blev der samlet 197 sække affald af de 361 frivillige, som var i aktion i kommunen.

Foreninger melder sig til gennem Ren Naturs hjemmeside, og alle typer af foreninger er velkomne. I år kan man vælge mellem 18 indsamlingsruter fordelt rundt omkring i Køge Kommune.

Til indsamlingsopgaven modtager man som forening alt det udstyr, man skal bruge til at samle affald op med: sikkerhedsveste, handsker, skraldeposer, snappere osv.

Køge Kommune afhenter efterfølgende det affald, der er samlet ind.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Ren Natur og gerne vil melde din forening til, så gå ind på hjemmesiden: Ren Natur - Tilmeldte Kommuner

Ren Natur sikrer sig naturligvis, at de til enhver tid gældende forholdsregler i forbindelse med Covid-19 overholdes.