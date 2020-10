Se billedserie ?F for Får Filmen: Fårma-geddon? er for de mindste klasser og handler om det sjove og spændende ved at lære nogen at kende, som lever på en anden måde, end man selv gør. Foto: Chris Johnson

Salaam Filmfestival kommer til Borup og Køge

Fra fremmede planeter til toppen af Himalayas bjerge og fra Grønland til Bangladesh. Man kommer vidt omkring med Salaam Filmfestival. Igen i år byder festivalen på film, instruktører og engagerede oplægsholdere.

28. oktober 2020

Salaam Film & Dialog er filmtilbud til skoler, ungdomsuddannelser og voksne, der stiller skarpt på kulturmødet og det globale ansvar, både i det moderne, flerkulturelle samfund i Danmark og i den globale sammenhæng. Salaam betyder fred i store dele af verden.

For de mindste klasser er der to film på programmet, hvoraf den første er "F for Får Filmen: Fårmageddon", som er animeret af veteranen Aardmans.

I "F for Får Filmen: Fårmageddon" får fåret Frode ganske uventet en fremmedartet ven. En dag lander et lille omkringfarende rumvæsen LU-LA med magiske kræfter sin flyvende tallerken i nærheden af Mossy Bottom Farm. Og netop det tager oplægsholder Afshin Firouzi fat i efter filmene, for hvad er det sjove og spændende ved at lære nogen at kende, som lever på en anden måde, end en selv?

I "Den lille afskyelige snemand", som er den anden film for de mindste klasser, knokler den kinesiske pige Yi for at tjene penge til en rejse, som hun og hendes afdøde far drømte om at tage sammen. En aften opdager hun en stor, nuttet og pelset yeti på sit tag, som hun giver navnet Everest. Men da Everest bliver jagtet af en manisk rigmand og en stridbar kvinde, må Yi begive sig ud på en farefuld færd til Himalayas bjerge for at hjælpe Everest hjem.

Filmen for mellemtrinnet "Sommeren med Rana" handler om Suzan på 10 år, der skal holde sommerferie hos sin mormor på landet, fordi hendes mor skal til Syrien som TV-reporter. I en nyligt opført flygtningelejr møder Suzan pigen Rana, der har mistet sine forældre i krigen. Pigerne udvikler et venskab, som Suzans to hollandske veninder ikke værdsætter, og Suzan må vælge side. Under sommerens sol dukker krigens alvor op dagligt, og en dag meldes Suzans mor savnet. Lettelsen er stor, da hun vender hjem, men hvad er udsigterne for Ranas fremtid?

Oplægsholder Afshin Firouzi taler med eleverne om, hvad der sker, når vores ubekymrethed brydes af mødet med mennesker, der lever med langt hårdere skæbner end os selv.

For de ældste elever er det filmene "Made in Bangladesh", "Kampen om Grønland" og "I limbo", der bliver vist.

"Made in Bangladesh", der er instrueret af Rubaiyat Hossain, handler om den unge kvinde Shimu, der er syerske på en tøjfabrik i Dhaka under meget ringe forhold. Da en af hendes kolleger dør i en brand på fabrikken, begynder hun at organisere kvinderne på fabrikken. Hun møder ikke kun modstand fra fabriksejeren, men også fra sin egen mand.

Mange danske tøjfirmaer får syet tøj i Bangladesh. Kan vi være det bekendt, når arbejdsforholdene er så ringe? Det er en af de ting, Julie Bundgaard, der forsker i arbejdsforhold på tøjfabrikker i Asien, kommer ind på i oplægget efter filmen.

Kenneth Sorento, der har instrueret dokumentarfilmen "Kampen om Grønland", holder oplæg om, hvad det vil sige at være grønlænder i det moderne Grønland. Mange yngre grønlændere søger tilbage til landets traditioner, hvor ikke mindst sproget bliver en identitetsmarkør. Hvilke konsekvenser har det for de dansksprogede grønlændere?

Anja Dalhoffs dokumentarfilm "I limbo" handler om Edward, der blev født i en landsby i Nigeria, hvor han blev anset for at være et heksebarn. Derfor endte han på gaden i Lagos, hvor han var et let offer for en menneskesmugler, der handlede ham til Danmark, hvor han skulle sælge stoffer.

Men Edward vil ikke være kriminel. Han begynder at kæmpe mod menneskehandel og søger asyl i Danmark. Det danske asylsystem nedbryder Edward psykisk, og han bliver anklaget for vold mod en ansat i asylcentret. Men Edward giver ikke op - heller ikke, da det endegyldigt står klart, at han ikke kan få asyl i Danmark.

Anja Dalhoff kommer til filmvisningen sammen med Michelle Mildwater, der i mange år har været aktiv i kampen mod menneskehandel.

Salaam Filmfestival i Køge og Borup er støttet af Køge Kommune.