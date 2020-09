Særudstilling med træskulptur på Baalhougaard

Den 25., 26. og 27. september åbner Lars Berg Olsen og Helle Skovby Nielsen deres gamle store have på ca. 10.000 kvadratmeter for offentligheden, da formkunstneren "Dee" (Dorthe Wolff) laver en særudstilling med træskulpturer i haven.

Figuren, der er et af hovedværkerne, står på roden og er skabt ud af den gamle Grundlovseg fra 1915. Træet, der i 2015 var ved at gå ud, blev sat af Margrethe Andersen og landsbyens kvinder, da kvinderne i Danmark i 1915 fik deres grundlovssikrede ret til at stemme ved Folketinget.