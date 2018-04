Sådan! Borup Badminton U17/U19

Fredag den 23/3-18 var det nogle spændte og forventningsfulde spillere, der mødte op i Værløse hallen for at spille finale mod Ballerup. De har i hele holdturneringen givet deres absolut bedste, og blev nummer 1 i deres pulje. Det var tydeligt at følelserne og nerverne sad uden på tøjet. De ville så gerne have pokalen med hjem.

Efter nogle rigtig spændende lange seje kampe, kunne de med meget store smil løfte pokalen og kalde sig Sjællandmestre med en sejr på 5-1. Super godt gået!

Til trods for at Borup Badminton klub er en lille klub i forhold til eksempelvis Køge og der ikke er mange timer til rådighed i Borup hallen, så har vores ungdomsspillere endnu engang bevist at de er super seje! Sidste år vandt de Bronze ved DM og året før blev de sjællandmestre for første gang. Så 3 år i træk med super flotte resultater!

Og hvem kan vi takke for det?

Selvfølgelig spillerne, men i særdeleshed også deres fantastiske trænere. Ikke nok med at Kenneth Steck, Kenneth Grant og Morten Bille sikre at de får massere af god motion, så formår de også at give dem massere af selvtillid, og de har skabt et fantastisk sammenhold blandt ungdomsspillerne. De gør en kæmpe forskel!

Havde det ikke været for dem, havde der sikkert ikke været et U17/U19 i denne sæson, da alle spillerne er i fuld gang med forskellige ungdomsuddannelser. De fik dem overtalt til at finde tid til træningen, og nu føler de, at træningen er blevet et pusterum, hvor de får motion, hygget med vennerne og nyder et fantastisk fællesskab.

Vi kan ikke takke jer nok for det fantastiske arbejde i gør!

Nu gælder det DM i Rønde i midten af April!

Tillykke fra forældregruppen.