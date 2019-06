Så stiger kunsten på Toftehøjen

Så stiger Kunsten på Toftehøjen med naturen som forbindelse og herfra min verden går

Naturen er i højsædet i de to nye udstillinger der lige nu kan ses og opleves på Toftehøjen i Viby. På væggene ved aktivitetscenteret er det fotograf Marianne Skovgård Nielsen der udstiller mange af hendes fotografier. Marianne Skovgård er autodidakt fotograf og har eksperimenteret med flere kunstarter før hun erkendte at fotografierne udtrykte hendes tankeverden.

Ude i haven er der fantasikunst i jern og sten, som danner rammen om den nye skulpturpark.

Kjeld Sandsted er lokal kunstner, som gennem flere år har eksperiment med at finde materiale/ ting i naturen som kunne sige en kunstner inspiration.

Kjeld Sandsted er uddannet smed og derfor har han altid formet et eller andet med sine hænder i bla, Jern.

Kjeld har udtrykt sin passion på den måde, at når en skulptur er færdig er glæden stor og ikke mindst når man opdager at værket giver solskin i regnvejr og at stenen bliver smukke og giver liv når den er våd.

Kom forbi og oplev værkerne.

Skulle der være interesse for at købe vil kunstnerne gerne sælge.