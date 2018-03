Så er der igen nye malerier på Toftehøjen

Kisser Weber Hansen vil i de næste par måneder udsmykke væggene på Toftehøjen i Viby. Disse skiftende udstillinger er noget som liver op på Toftehøjen og noget som der er mange der nyder at studerer.

Kisser er hobbymaler, som hun selv siger, og bor i Søster Svenstrup ca. 3km. udenfor Viby tæt på skoven.

Hun har i en del år malet akryl på lærred og er blevet undervist af maleren David Lewis. Vi har tidligere haft udstilling af Kissers værker.

De sidste par år har hun eksperimenteret med akvarelfarver som hun synes er meget alsidige og kan bruges på utraditionelle måder.

Det er første gang at akvarellerne bliver udstillet.

Kisser Weber Hansen håber at alle på Toftehøjen samt borgere ude frad vil nyde den nye udstilling, men også glædes over at vi i Viby og omegn har fine kunstnere som udstiller deres værker forskellige steder.