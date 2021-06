Se billedserie Der er stadig lang vej, før der igen kan inviteres kunder i Spar Borup.

SPAR-købmand efter brand: "Det stod klart fra dag et, at vi skulle åbne igen"

Renoveringen af SPAR i Borup er i fuld gang, men ventetiden er lang for købmand Knud Laustsen. Efter planen kan butikken åbne omkring den 1. februar, mens bageren åbner om tre uger.

Heden - 30. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Kl. 23.30 natten mellem den 16. og 17. april fik SPAR-købmand Knud Laustsen en opringning fra sit alarmselskab med en besked om, at noget ikke var, som det skulle være, i SPAR-butikken i Borup. Han satte sig straks i bilen og kørte mod butikken for at finde ud af, hvad der var galt.

Da han nåede frem, kunne han se røg fra bygningen. En nabo havde allerede alarmeret brandvæsenet, som var på vej. Da de nåede frem, var det kun røgdykkere, der kunne gå ind, fordi der var så meget røg. Alle andre måtte vente udenfor.

"Vi stod derude og kunne kun gætte på, hvor slemt det var derinde, og hvor lang tid der ville gå, før vi kunne åbne igen," siger Knud Laustsen i dag - små tre måneder efter branden.

Da de endelig fik lov at gå ind, var det ikke noget rart syn, der mødte dem.

"Det var mærkeligt at se det hele. Vi gik med lommelygter og så, hvor meget der var ødelagt. Det var en underlig fornemmelse at tænke på, at det her var en butik i går."

Efter at have set de omfattende skader var Knud Laustsen klar over, at butikken ikke kunne åbne foreløbig.

"Vi blev hurtigt klar over, at det var noget, der tog længere tid, men vi havde ikke regnet med, at det skulle tage så lang tid."

I begyndelsen af juni, godt halvanden måned efter branden, skrev SPAR-familien i et opslag på Facebook, at de forventede at kunne åbne butikken omkring årsskiftet. Nu lyder meldingen på omkring 1. februar.

Årsagen til branden menes at være brugte knapbatterier, som stod i en spand i det lille kontor bagerst i butikken.

"Der er ingen, der tidligere har været opmærksom på, at de brugte batterier kunne kortslutte og udvikle varme, så vi havde en sjat liggende i en spand, som vi havde skiftet fra vores digitale prisskilte på hylderne. Det kommer ikke til at ske igen," lyder det fra købmanden.

Lang ventetid

Forsikringen dækker både skader på bygningen og driftstab, så butikkens fremtid er sikret. For Knud Laustsen var der da heller ikke tvivl om, at den skulle åbne igen.

"Det stod klart fra dag et, at vi skulle genåbne. Tanken om bare at tage imod forsikringspengene og lukke var der slet ikke. Der skal også være noget for Jesper og Dennis (andre medlemmer af SPAR-familien, red.) at overtage," siger han.

Nu er renoveringen af butikken så i gang. Alt inventar er smidt ud, og gulve, lofter og isolering er ved at blive fjernet. Det er kun bjælkerne, der får lov at blive tilbage. Men ventetiden er lang.

"Det er irriterende at man bare skal gå og vente på, at vi kan åbne igen. Jeg er med på sidelinjen til byggemøder og den slags, men det er fagfolk, der er i gang med arbejdet inde i butikken lige nu."

Når kunderne endelig kan bydes indenfor igen, vil der være visse ændringer. Bl.a. er der planer om en åben delikatesse, og grøntafdelingen bliver flyttet ud i butikken. I det hele taget bliver butikken åbnet mere op for at skabe større overblik.

Loyale kunder

Selvom det stadig har lange udsigter med at åbne butikken, er der dog én afdeling, der snart åbner for kunder. Bageren kan efter planen være klar om ca. tre uger, og derefter vil man kunne købe brød og kager fra en pavillon på parkeringspladsen.

Det har mange udtrykt glæde over på Facebook, og i det hele taget er det strømmet ind med medfølende hilsener til butikken efter branden.

"Vi kan ikke gå meget rundt i byen uden at få spørgsmål fra folk. Det er dejligt at mærke den opbakning," siger købmanden, som ikke er nervøs for, om kunderne har fundet andre butikker i mellemtiden.

"Indkøbsmønstrene vil selvfølgelig ændre sig i en periode, men jeg tror, at de fleste kunder er så loyale, så de vender tilbage."