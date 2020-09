Se billedserie Torsten Lykke Hansen, formand for Ejby IF (i midten) fik overrakt gavecheck på 40.000 kroner fra SPAR Ejby her repræsenteret ved Dennis Hougaard Laustsen (tv.) og Knud Laustsen.

SPAR Ejby sponserer 40.000 kroner til Ejby IF

For at give en håndsrækning til den lokale idrætsforening har SPAR Ejby indgået en sponsoraftale med Ejby IF.

Heden - 03. september 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to uger siden kunne vi her i avisen fortælle, at SPAR Borup har indgået et sponsorat med Borup Idrætsforening.

Nu er turen så kommet til Ejby IF. Købmand Knud Laustsen fra SPAR Ejby har nemlig sagt ja til at lave en sponsoraftale med Ejby Idrætsforening. Aftalen løber over to år og er på i alt 40.000 kroner.

"Mange foreninger og sportsklubber er hårdt ramt på økonomien som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen. Nogle har mistet kontingenter eller sponsorer. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel her i Ejby i takt med, at foreningslivet igen åbner. Det er baggrunden for aftalen med Ejby IF," siger Knud Laustsen.

Corona-nedlukningen har været hård for Ejby IF, som fik sat alle aktiviteter på pause i nogle måneder og gik glip af de sædvanlige opvisninger for alle indendørsholdene.

Derfor er der nu brug for en ekstra indsats for at få medlemmerne tilbage til en ny sæson, fortæller Torsten Lykke Hansen, der er formand for Ejby IF.

Noget af det, der skal være med til at lokke medlemmerne tilbage til foreningen, er en tiltrængt renovering af klubhuset, som allerede er i gang. Ud over selve renoveringen har foreningen også et ønske om at få et nyt låsesystem.

"Vi er rigtig glade for, at vi nu får mulighed for at udskifte vores gamle låse. Det nuværende låsesystem er fra opførelsen af klubhuset for ca. 50 år siden, og alle låse er derfor meget slidte," siger Torsten Lykke Hansen og fortsætter:

"Ejby IF har mere end 25.000 brugere af vores klubhus og omklædningsfaciliteter om året. Det er derfor et stort ønske, at vi får et elektronisk system, så vi fremover kan gøre det nemt at benytte klubhus og omklædningsfaciliteter uden at skulle kæmpe med låse, der ikke kan åbnes."

Finansieringen af sponsoratet er blevet mulig via en uddeling fra Købmandsfonden KFI, der i alt har afsat 10 millioner kroner, som frie købmænd over hele landet kan ansøge om til lokale sponsorater.