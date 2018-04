Roskildes lyserøde guld

Fotoudstillingen Svin på krogen popper op 4. maj og fire uger frem overfor det gamle andels-slagteri ved Føtex P-plads, Køgevej. Åbning med øl og flæskesvær kl. 14-15:30

Roskilde Lokalhistoriske Arkiv giver forbipasserende et glimt af historien, før den forsvinder.

Roskildes slagterier fyldte meget i Roskildes liv i mere end 70 år. Svineproduktionen har brødfødt roskildenserne, og den gode danske bacon har spillet hovedrollen i et veritabelt eksporteventyr.

Roskilde Lokalhistoriske Arkiv viser fra 4. maj og fire uger frem syv kæmpe fotos på tre billboards ved Føtex P-plads. Arkivet fortæller også om slagteriernes historie og håber at give folk et uventet stop på vejen.

"Det er nok ikke lige der, du forventer at finde en udstilling i byen, men det er en oplagt placering lige ved siden af det gamle andels-svineslagteri. Vi håber overraskelsesmomentet, får folk til at stoppe op og lade sig inspirere af den spændende industrihistorie i et øjeblik på deres vej", siger arkivchef Martha Haarløv.

De syv store sort-hvide fotos bliver fulgt på vej af fortællingen om slagterierne.

De udstillede fotografier giver et historisk tilbageblik til det rå slagteri miljø. Du kan næsten mærke den kolde, våde hal med de store svinekroppe side om side og fornemme lugten af kød, blod og indvolde.

Der var tre store

slagterier i byen

Det ældste, Roskilde Andels Svineslagteri, blev opført i 1895 på Køgevej 4. Siden kom Det Offentlige Slagtehus til i 1912-14, tæt ved Røde Port på Vindingevej 2. Endelig blev DAK, Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, opført i 1933 på Københavnsvej 35. På slagterierne arbejdede mænd (og kvinder) hårdt fra morgen til aften og slagtede de store svinekroppe, der blev til koteletter, lever, pølser, bacon og konserves.

Farvel til flæsk

- goddag til bolig

"Vi laver den historiske markering før Roskilde Andels Svineslagteris bygninger snart bliver revet ned, og der opstår et nyt boligkvarter Slagteriet, som nabo til Insp!-miljøet. Vi vil gerne huske på, at slagterierne i Roskilde var store arbejdspladser med markant betydning for livet i byen", siger Martha Haarløv.

Mere baggrund

om slagterierne

Roskilde Andels Slagteri blev ombygget og udvidet af flere omgange. Der var en udvidelse i starten af 1930erne, hvor slagteriets bygning på den modsatte side af Køgevej blev til direktørbolig og butik.

Her drev slagteriet et slagteriudsalg, hvor roskildenserne kunne købe slagteriets biprodukter så som hoveder, tæer, mørbrad, hjerter og nyrer.

Det var billige efterspurgte madvarer. Hovedproduktet, baconen, blev eksporteret til udlandet, hvor England stod for 70 % af markedet.

På samme side som slagteriudsalget blev slagteriets kedel- og maskinhus opført. Det blev forbundet med slagteriets hovedbygning ved hjælp af en bro, hvor damp- og kølerør blev ført over Køgevej - samme bro du kan se i dag.

I 73 år fungerede bygningerne som slagteri, indtil svineproduktionen blev flyttet til Ringsted i 1968 og bygningerne kom til at huse Slagteriskolen.

Roskildes store slagterier er resultatet af industrialiseringens organisering og effektivisering.

I de store byer betød industrialiseringens voksende befolkningstæthed, at myndighederne blev opmærksomme på sammenhængen mellem folkesundhed og hygiejne.

Derfor tillod man i disse byer kun slagtning i offentlige slagtehuse, hvor forholdene var kontrollerede. I Roskilde blev Det Offentlige Slagtehus bygget uden for byen tæt ved Røde port. Slagteriet blev opført i 1912-14 og fungerede i 52 år indtil det blev nedlagt i 1966.

I 1933 opstod behovet for en fælles konservesfabrik. På grund af lavkonjunktur gik flere slagterier sammen om at stifte Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik - i folkemunde kaldet DAK.

DAK kom til at ligge i Roskilde på Københavnsvej 35 indtil det blev nedlagt i 1996-97. I dag er DAKs gamle bygninger revet ned og Ro´s Torv ligger nu på matriklen.