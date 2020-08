Roskilde Kloster inviterer til gratis haverundvisning

I klosterhaven er der fortællinger om klosterets historie og om sortebrødremunke og adelige frøkener - samt et glas mousserende vin.

Roskilde Kloster er et tidligere adeligt jomfrukloster. Faktisk en sammenlægning af to tidligere frøkenklostre, nemlig Roskilde adelige Jomfrukloster og Odense adelige Jomfrukloster.

I dag fungerer klosteret som en slags bofællesskab for både kvinder og mænd over 60 år, og der er ikke krav om, at man skal være adelig.