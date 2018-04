Roskilde Fotomarathon 5.-6. maj 2018

12 timer – 12 emner - 12 billeder

Hvordan ser et billede ud, der dækker begrebet "uforudsigeligt"?

Kan man tage billeder, som er interessante/seværdige på tid og uden eftermanipulation?

Kan man med mobilen konkurrere med professionelle kameraer? Kan børn, unge og voksne deltage?

JA, JA, JA og JA

Som noget nyt vil vi arrangere et fotomarathon i Roskilde.

Roskilde Fotomarathon er for alle, der synes det er sjovt og udfordrende at tage billeder.

Rigtig mange af os tager billeder, som er mindebaseret og som viser vores familier/venner/kærester eller flotte feriesteder. Men det er også spændende at blive sendt afsted på bundne opgaver og få øje på sin egen by med nye vinkler og øjne.

Vi håber derfor at mange vil tage godt imod den nye event, som er for alle uanset alder og

erfaring.

Roskilde Fotomarathon løber af stablen 5. maj fra kl 9 til kl 21.

Søndag d. 6. maj kl 15 vil der være præmieoverrækkelse.

Roskilde Fotomarathon er arrangeret af lille gruppe frivillige, i tæt samarbejde med Billedbutikken og Fotoskoletjenesten.

Birgitte Grøn har tidligere været initiativtager til Holbæk Fotomarathon, som var en tilbagevendende begivenhed igennem 10 år. Det er hendes håb, at Roskilde Fotomarathon ligeledes kan blive en event, som finder sted hvert år, idet det har været muligt, at indgå i et tæt samarbejde med Billedbutikken, som vil stå for al det praktiske i forbindelse med afviklingen af Fotomarathonet samt Fotoskoletjenesten, som vil stå til rådighed med support igennem hele arrangementet. Både Billedbutikken og Fotoskoletjenesten er hjemmehørende på Industrivej 21, 4000 Roskilde.

Roskilde Fotomarathon bliver et fotomarathon, der løber over 12 timer, hvor man med 12 billeder, skal dække 12 emner.

De første 6 emner vil blive frigivet kl. 9 og de næste 6 emner kl 15.

Det er vores store håb, at Roskilde Fotomarathon vil blive en begivenhed, som tiltrækker både professionelle fotografer, garvede foto–entusiaster, nysgerrige amatører og familier med børn og unge.

Vi håber, at Roskilde Fotomarathon, vil give mange lyst til at gå på opdagelse i deres egen by og finde motiver, de aldrig har lagt mærke til i gadebilledet før. Rigtig mange mennesker tager i dag billeder privat, men som deltager i Fotomarathonet bliver du udfordret, idet du skal finde billeder/motiver eller skabe situationer, der matcher de bundne emner, som bliver frigivet på dagen. Der vil blive mange bud og fortolkningsmuligheder og forhåbentlig vil mange synes, det er sjovt og udfordrende, hvad enten man deltager som enkeltperson, familie eller en gruppe venner.

Man vælger selv, om man deltager med et kamera eller benytter mobiltelefon til at tage billederne.

Vi håber med Roskilde Fotomarathon at skabe en tilbagevendende begivenhed, hvor både deltagere vil få en oplevelse, men også andre, der i weekendens løb møder deltagerne i aktion vil få en overraskelse og dermed måske får øjnene op for vinkler i byen, som er oversete.

Efterfølgende vil vi i samarbejde med Byens Hus i Roskilde udstille vinderbillederne på åbne pladser i byen, således at endnu flere kan få glæde af arrangementet.