Den 24. september er der koncert og artist talk med Katinka på Roskilde Bibliotek. Foto: Daniel Buchwald. Foto: Daniel Buchwald

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Bibliotekernes efterårsprogram er på gaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Bibliotekernes efterårsprogram er på gaden

Efteråret byder på en bred vifte af arrangementer på bibliotekerne i Roskilde Kommune. Vi hylder naturen og kroppen som de store temaer dette efterår.

Heden - 19. august 2020 kl. 12:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golden Days Festival undersøger i september ungdommen som fænomen, følelse og tilstand. Hos Roskilde Bibliotekerne og sammen med resten af Kulturstrøget afholder vi en række arrangementer, herunder med temaet "den umulige krop".

I Kreativt hus for børn kan du fra d. fra 1. til 19. september tre gange om ugen lave perler af kroppe og numser. D. 19. september kan du være med til at lave et actionmaleri, hvor vi bruger kroppen som pensel sammen med billedkunstner Kristine Hymøller.

For de lidt ældre børn kommer den populære forfatter til 21 måder at dø og Det øjeblik du tvivler, Sarah Engell, på besøg og fortæller blandt andet hvilke tanker hun gør sig i skriveprocessen. Forfattertalken finder sted d. 7 september på Roskilde Bibliotek.

De voksne kan derimod opleve journalist Ida Rud og forsker Lene Bull Christiansen omfavne og udfolde den "umulige" krop i foredraget "Deller og fede former i dit feed" d. 8 september på Roskilde Bibliotek.

På Instagram kan du d. 16. september være med, når forfatter Ida Holmegaard i samtale med bibliotekar Ann Luther Torp beskriver, hvordan kroppen repræsenteres i udvalgte værker fra skønlitteraturen. Følg os på @roskildebib.

Igen i efteråret har vi fokus på naturen og dens betydning for os.

I hele august kan du opleve en fotoudstilling, der undersøger mødet mellem natur og kultur i Bibliotekshaven ved Roskilde Bibliotek.

På Jyllinge Bibliotek kan du opleve en udstilling af Line Prytz Hansen, der ligeledes hylder naturen med værker indenfor strik, origami og akvarel.

Derudover kan du lære mere om din lokale natur med en naturvejleder, der fortæller om de planter, dyr og svampe, som du kan opleve omkring hhv. Ågerup d. 21 september og Gadstrup d. 22 september.

Hvis væksthuset bugner, og det klør i de grønne fingre, kan du d. 28. september på Ågerup Bibliotek være med til plantebyttedag på Biblioteksterrassen.

På Roskilde Bibliotek inviterer vi d. 30 september til en snak om naboplanter med antropolog Sofie Isager Ahl, der vil fortælle om planter, der er gavnlige eller skadelige for andre arter. Dette forhold er vigtigt blandt andet i forbindelse med avl af naturvin. Af den grund kommer ejerne af vinfirmaet Bunker af Vin med smagsprøver på naturvin og fortæller os lidt om deres firma.

Den 24. august på Ågerup Bibliotek inviterer naturfarver Astrid Colding Sivertsen til en workshop i naturfarvning af garn. Her kan du lære om naturfarvningens grundprincipper og lange historie.

Litteraturen og musikken er to af de ting der står os nærmest. Derfor har vi selvfølgelig masser af dette på efterårets program.

På Roskilde Bibliotek åbner vi d. 24. september dørene til en intim koncert og artist talk med Katinka, der fortæller om sit forhold til sproget og litteraturen. Katinka er især kendt for sine finurlige og ærlige tekster i samspil med hendes karakteristiske stemme.

Hvis du gerne vil lære klassikerne lidt bedre at kende, kan du d. 23. september på Viby Bibliotek og d. 24. september på Jyllinge Bibliotek lære mere om klassikeren Thomas Manns Buddenbrooks.

Foredragene er en del af rækken "Kend din klassiker" og vil denne gang være fremført af bibliotekar Ann Luther Torp.

På Roskilde Bibliotek d. 5. oktober kan du høre mere om klassikeren Walden - livet i skovene af Henry David Thoureau i selskab med kaffe og kage.

Hvis du gerne vil blive lidt klogere på, hvad der sker omkring dig, byder Roskilde Bibliotek d. 1. oktober på et spændende og aktuelt foredrag med udenrigsredaktør Philip Chr. Ulrich fra Kongressen.com, der giver en status for den amerikanske valgkamp og giver sit bud på, hvad den betyder for Danmark.

Du kan også møde forfatteren Lotte Kirkeby, der kommer forbi Roskilde Bibliotek d. 8. oktober for at fortælle om sin roman De nærmeste, om inspiration og skriveproces samt hvorfor vi er så glade for familieromaner.

Foruden alt dette og meget mere har vi selvfølgelig også sørget for at fylde efteråret godt op med vores sædvanlige arrangementer. Kom til børneteater, fællesskab om bøger, musik, film, strikke- og hæklecaféer og meget, meget mere. De seks biblioteker tilbyder lidt for enhver smag.

Se programmet på roskildebib.dk eller hent på et af kommunens seks biblioteker eller i bogbussen på en af de 15 holdepladser.