Revyminder i Dåstrup

Med efterårets kommen er det også blevet tid til Viby Musikforenings Viseaften hvor foreningens egne visesangere får lov at boltre sig på scenen. Kedeligt plejer det ikke at være og med temaet ”Revy-minder” skulle der være rig mulighed for at blive godt underholdt.

Ud over at visernes oprindelse spænder vidt, fra 30’erne og frem til 80’erne, har det ikke været muligt at få et lille praj, endsige uddrag af aftenens program så alt ligger åbent. Men med Visegruppens kunstneriske leder, Ruth Fokdal, ved roret, er der garanti for kvalitet og god underholdning.

Imellem visegruppens enkeltpræstationer vil der naturligvis være indlagte fællessange så også publikum kan få rørt stemmebåndet. Det hele under akkompagnement af gruppens pianist, Beinir Nattestad, der også ved adskillige lejligheder har vist sig at være særdeles underholdende.

Arrangementet foregår i Dåstrup forsamlingshus fredag den 25. oktober og vi starter selvfølgelig med mad og drikke kl. 18:00. Der serveres denne gang Rullesteg med surt, hvide/brune kartofler med sauce samt tyttebær og som altid efterfølgende kaffe. Pris inkl. spisning kr. 130,- for medlemmer og kr. 160,- for ikke medlemmer. Ønsker man ikke at deltage i spisning åbnes dørene 19:00 og prisen er kr. 100,-.

Billetter skal forudbestilles hos Viby musikforenings formand Erik Larsen senest 22. oktober på tlf. 7178 4130 eller Email: vibymusikforening@gmail.com.

Michael Carlsson,

Viby Musikforening