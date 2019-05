Revolutionsværk vinder litteraturpris

Ny dansk litteraturpris går til egyptiske Amira Hanafi for hendes digitale værk A dictionary of the revolution. Det er digital litteratur i form af flerstemmig hyptertekst bygget på interviews med 200 mennesker omkring Tahrir-pladsen. Prisen er stiftet af danske folkebiblioteker og Litteratursiden.dk som del af deres arbejde med at udbrede den digitale litteratur.

Amira Hanifa’s værk er udvalgt blandt 50 danske og internationale forfattere og kunstnere, der har sendt ind til konkurrencen.

De har til fælles er, at de bruger teknologi og digitale muligheder til at fortælle deres historier, som først for alvor bliver bragt til live, når læseren/brugeren agerer på skærmen.

Hun får 4.000 euro og kan glæde sig til, at hendes og ni andre shortlistede værker drager på turné i Danmark til eferåret.

Aktuelt kan du opleve A dictionary of the revolution på Dokk1 i Aarhus, hvor prisen blev overrakt tirsdag til en konference om litteratur i digital transformation.

Fra mandag 6. maj og måneden ud bliver de 10 værker præsenteret på Roskilde Bibliotek, som en spændende forvarsel om efterårets biblioteksturné i Danmark. De kan også opleves på Helsingør Bibliotek.

En værdig vinder

med høj aktualitet

"Amiras litterære værk er flot på sine egne betingelser. Det har en stærk aktualitet omkring revolutionen i Egypten, der jo også blev drevet frem af digitale medier. A dictionary of the revolution en værdig vinder med sin refleksion over sprog og medier og har politisk aktualitet bygget over 200 stemmer omkring Tahrir-pladsen, siger Søren Pold, lektor i digitalt design på Aarhus og en del af prisjuryen i konkurrencen Public Library Prize for Electronic Literature.

Tematisk kredser værket om 160 ord udvalgte fra den politiske diskurs i Egypten i 2011. Forfatteren bad mennesker omkring pladsen fortælle, hvad ordene betød for dem.

Det giver tilsammen et værk med et mindre mylder af stemmer, der forholder sig til tab, en voldsom tid og håb.

Det udspiller sig ved, at læserne klikker på de valgte ord, og så springer fortællingerne frem.

Særligt glad for at vinde

bibliotekspris

"Jeg er utrolig glad for at få en pris fra folkebibliotekerne. Biblioteket har altid betydet noget særligt i mit liv, Som barn læste jeg en bog om dagen, og mine forældre var helt bekymrede for mig. Jeg bruger stadigvæk biblioteker meget, siger den glade prisvinder.

De aktuelle udstillinger i Aarhus og Roskilde inviterer ind i den mangfoldige digitale litteraturs verden og giver publikum et aktuelt og eksklusivt indblik i de bedste værker. Her bladrer du ikke i en bog, men tager aktiv del og klikker, hører og indimellem fysisk bevæger dig gennem fortællingen på skærmen.

Konkurrencen og udstillingen er en del af det nationale projekt Litteratur i digital transformation, som er finansieret af Kultur- og Slotsstyrelsen. Projektets samarbejdspartnere er Litteratursiden.dk, Aarhus Kommunes Biblioteker, Helsingør Biblioteker, Herning Biblioteker samt Roskilde Bibliotekerne.