Renovering af børnekulturhus i Roskilde på vej

"Bymidtens kreative hus for børn er på få år blevet et populært kreativt frirum til glæde for rigtig mange børnefamilier i Roskilde Kommune. At Realdania støtter udviklingen af huset understreger, at de også ser et stort potentiale i projektet i fremtiden. Jeg glæder mig over, at vi nu får mulighed for at skabe endnu bedre rammer for børnenes kreative udfoldelse og styrke deres møde med kunst og kultur - uanset baggrund og forudsætninger."