Rejsen efter verdens mindste fugl

Tekst og foto: Ole Andersen

Jeg besøgte i februar Cuba og fotograferede Bi-kolibrien for at fejre mine 50 år som natur- og rejsefotograf. Mødet med verdens mindste fugl blev turens største oplevelse, trods konkurrencen ved at tøffe rundt i antikke luksusbiler, nyde udsøgte cigarer og forførende rom!

I 1970 havde jeg klaret tre år bag disken hos Flensborgs fotoafdeling i Ringsted og derved bestået uddannelsen i fotobranchen. Det blev til yderligere en måned; så sprang jeg ud som natur- og rejsefotograf!

Jeg havde fundet ud af, at tilværelsen som fotohandler næppe var i balance med min ambition. Jeg kunne jo risikere de kommende 40-50 år, iklædt et lurvet jakkesæt, at skulle forklare Hr Plidder og Fru Pladder, hvorfor lysbillederne fra Harzen og smalfilmen fra bilturen mod Lugano-søen ikke helt var faldet ud som forventet.

Jeg havde allerede været til jobsamtale om en stilling som førstemand i en ny fotobutik i en københavnsk forstad. I stedet satte jeg mig i selskab med to venner i en Citroën 2 CV model 1957 og tøffede fra Borup på Midtsjælland mod Jerusalem i Mellemøsten. Erfaringen viser, at sådan noget bør man ikke gøre, i hvert fald ikke hvis tanken er at fortsætte en stabil løbebane på den anden side af oplevelsen. Man møder jo livet.

Siden har jeg ikke haft regelmæssigt arbejde eller fast løn. Det er jo også en form for stabilitet, synes jeg. Men jeg forventer ikke at blive inviteret ind til Monarken for at takke for en gylden nål eller en medalje efter 50 års udvist stabilitet!

Som naturfotograf har jeg især haft fokus på leddyrene, altså insekter og edderkopper. Og da vi globalt er beriget med over 1.000.000 arter af insekter bliver man aldrig arbejdsløs!

Men da jeg på første troperejse i 1981 så aktive kolibrier, blev det også en drøm at opleve nogle flere; der er et gevaldigt antal arter af disse flyvende juveler. Jeg fandt også ud af, at det ville koste en udflugt på ca. 8.000 km at træffe den mindst af alle. Bee Hummingbird kræver et Cuba-besøg; den findes ikke andre steder. Efter Tobago/Trinidad har Mexico, Den dominikanske Republik, Bolivia, Costa Rica, US Virgin Islands (”Dansk Vestindien”) og endelig Cuba budt på kolibrier.

Hvem kender ikke Verdens største fugl? Det er den afrikanske struds, helt korrekt betegnet Masaistrudsen. Den kan opleves på savannen, men er også installeret i mange zoologiske haver og dyreparker. Den kan blive 2,5 meter i højden og speede af sted med 70 km/t på de store fødder. At sammenligne Verdens største og mindste fugl kaster absurde tal af sig! Bi-kolibrien har en vægt på henh. 1,6 og 2,0 gram for hun og han. Med 80 vingeslag i sekundet kan den præstere en flyvehastighed omkring de 50 km/t.

Mine billeder har været anvendt til egne foredrag, for at illustrere artikler og bøger – og været et element i et større billedbureau. Interessen for naturens mindre og større mirakler lever usvækket, også efter jeg har passeret de første 70 leveår, omregnet til 25.550 solopgange. Hver dag giver fortsat chancer!