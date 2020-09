Regionsrådsformand Heino Knudsen vil bestige Kilimanjaro for at støtte børn, der er ramt af sygdom eller ulykke.

Regionsrådsformand vil bestige Kilimanjaro for at støtte syge børn

Heden - 30. september 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Børn skal have lov til at være børn. Også selvom ulykke eller sygdom skulle ramme.

Det mener Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, og derfor deltager han i Climb for Charitys bestigning af Kilimanjaro for at samle penge ind til Børneulykkesfondens projekt Legeheltene.

"Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle deltage i denne udfordring. Ganske enkelt fordi leg og bevægelse er alle børn forundt, og fordi Børneulykkesfonden og Legeheltene gør en fantastisk indsats i den sammenhæng. Jeg håber på denne måde at kunne være med til at gøre en positiv forskel for de børn og deres familier, som desværre er blevet ramt af sygdom," siger Heino Knudsen.

Kilimanjaro er med sine 5895 meter Afrikas højeste bjerg. Bestigningen vil foregå fra den 9. til den 14. januar 2021. Dog vil turen kun blive gennemført, hvis corona-situationen tillader det.

Bestigningen af Kilimanjaro vil være en stor og spændende udfordring, fortæller Heino Knudsen.

"Jeg er som menneske eventyrlysten og glad for udfordringer. Her kan jeg kombinere de to ting med også at gøre en velgørende indsats for syge børn. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til, sammen med resten af holdet, at tage denne udfordring op. Min drøm er at kunne stå på toppen af det 5895 meter høje bjerg med oplevelsen af, at min indsats er med til at gøre en ekstra forskel for mange børn, som desværre er blevet ramt af ulykke eller sygdom."

Turen arrangeres af Climb for Charity, som er et velgørenhedsinitiativ, der kombinerer træning, eventyrlyst og fællesskab med at gøre en forskel.

Flere gange årligt bestiger en række deltagere nogle af klodens høje tinder for at indsamle midler til Børneulykkesfonden og initiativet Legeheltene.

Man kan støtte Heino Knudsens tur mod toppen som højdemetersponsor. Alle bidrag går ubeskåret til Børneulykkesfondens projekt legeheltene.

Climb for Charity: www.climbforcharity.dk

Legeheltene: www.børneulykkesfonden.dk/legeheltene