Region Sjælland sænker beredskabet

Antallet af indlagte med COVID-19 fortsætter med at falde, og det får Region Sjælland til at gå ned i beredskab. Det betyder, at flere aktiviteter kan genoptages.

- Vi forbereder os på en tredje bølge og er klar til hurtigt at skrue op for beredskabet igen, hvis antallet af indlagte stiger drastisk. Men vi håber naturligvis ikke, at det bliver aktuelt, da det vil betyde, at vi er nødsaget til at udskyde yderligere operationer og behandlinger for patienter, og det vil vi for alt i verden gerne undgå, siger Leif Panduro Jensen, som samtidig understreger, at regionen hele tiden åbner så meget af den almindelige drift som muligt.