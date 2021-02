Region Sjælland klar med 14.000 daglige kviktest

"Kviktesten er et vigtigt værktøj i arbejdet med at få COVID-19 under kontrol. Vi har i Region Sjælland placeret de faste teststeder ud fra kriterier som geografi i forhold til regionens egne testcentre, ligesom vi også har set på, om der ligger store uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, som det vil være hensigtsmæssigt at tilgodese," siger Anne Øster Hjortshøj, enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.