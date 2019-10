Redaktør Bent Jensen er død

Redaktør af Heden Midtsjællands Avis, Bent Tranholm Jensen, er død, 69 år gammel.

Bent Tranholm Jensen sov stille ind søndag den 6. oktober efter kort tids sygdom.

Bent Tranholm Jensen blev født i Hvidovre og tog realeksamen fra Præstemoseskolen her. Efter skoletiden blev han elev hos Rodekontoret, nu SKAT, på Toftegårdsplads i Valby, hvor han arbejde med opkrævninger. Men Bent Tranholm Jensen fandt ud af, at han hellere ville give penge ud end at opkræve dem, så i stedet blev han ansat i Hvidovre Kommunes personaleforvaltning, hvor han arbejdede med lønninger.

Bent Tranholm Jensen interesserede sig allerede da for at tage billeder, så når der var officielle jubilæer eller lignende, var det Bent Jensen, der knipsede og var med fremme. For at komme tættere på naturen, som familien Jensen altid havde drømt om, rykkede de teltpælene op i 1982 og flyttede ind i huset på Lammestrupvej i Stubberup.

Ind i avis-verdenen

Bent Tranholm Jensen læste som alle andre den lokale avis, Midtsjællands Avis, og registrerede, at der ikke var nok billeder i den. Han spurgte til emnet, men fik aldrig svar. Kort tid efter så en ny lokalavis dagens lys i Borup. Bent Jensen ringede og spurgte, om de ikke manglende en fotograf, det gjorde de, og det endte med, at han også havde en skrivemaskine med hjem, på bagsædet i bilen. Han startede som freelancer og beholdt sin kommunale stilling i Hvidovre. På avisen tog Bent Jensen både turen ud for at tegne annoncer hos kunderne og få nyheder og billeder med hjem.

Siden fusionerede avisen flere gange, således at Midtsjællands Avis, Lokalavisen og Heden blev til én. I 1994 valgte Bent Tranholm Jensen dog at starte sin egen avis i regi af selskabet Jensen Kommunikation ApS i Borup. Dette selskab blev i 2002 købt af Sjællandske Medier og Bent Jensen ansat som direktør. Siden da er Heden Midtsjællands Avis blevet udgivet herfra.

Bent Tranholm Jensen var en mand med mange interesser, så det var ikke alene avisdrift, som han har arbejdet med i Borup. Da Borup Fotohandel lukkede efter et dødsfald, fulgte han sin interesse for foto og overtog butikken. Senere kom også boghandlen til.

En finger med i kulturen

Det var ikke kun i erhvervsøjemed, at Bent Tranholm Jensen var en initiativrig mand. Han har også været en flittig idémager for Borups kulturliv.

Her var han blandt initiativtagerne til Borup Kulturnat, han var med til at starte Borup Motionscenter, hvor han var æresmedlem, selv om han angiveligt aldrig har betrådt et løbebånd, og han har i en lang årrække været involveret i revyen ved Borup IF’s høstfest, hvor han skrev revytekster. Senere har han haft en finger med i spillet ved tilblivelsen af skulpturparken i Borup, og for tre år siden var Bent Jensen initiativtager til at stifte et vinlaug med tilhørende vinmark på Svenstrup Gods. Dette samarbejde med godset blev endvidere udvidet sidste år med et galleri under navnet Galleri Svenstrup.

Privat har Bent Tranholm Jensen været gift med Ulla Tranholm Jensen siden 1974. Sammen har de sønnerne Anders og Jacob og to børnebørn.

Der er bisættelse fra Borup Kirke på fredag den 11. oktober klokken 13.