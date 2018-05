Ramsøhallen udvider - igen

Malingen er knap tør efter at Ramsøhallen blev indviet den 10. marts, hvor den var genopbygget efter branden, før Kultur- og Idrætsudvalget nu frigiver den første af 16 mio. kr. til en udvidelse af hallen.



"Da vi indviede i marts efter branden, var det med en ny idrætshal på 950 m² med springfaciliteter og boldbaner. I forhold til hallen der brændte, er arealet udvidet med 550 m², men der er stadig en række faciliteter, der ikke er på plads", fortæller formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.



En række idrætsgrene holder i dag til i barakker rundt om hallen og i depotrum. De vil ved en udbygning af den nordlige ende af hallen få gode og permanente faciliteter, ligesom café- og opholdsområder får et tiltrængt løft.



"Byggeriet bliver på ca. 700m2 i to etager og vil rumme fine forhold for crossfit, styrketræning, fitness, spinning og rytmik. Alt i alt vil vi om et par stå med en hal, der tilgodeser rigtig mange idrætsmuligheder i Gadstrup og omegn", fortæller Claus Larsen.



Byrådet har i budget 2018 afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsøhallens kapacitet. Pengene er fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Hallen forventes færdig primo 2020.

Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.