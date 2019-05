Praktikanten og YouTube-generationen

Gennem fire måneder, har praktikant hos KulturCosmos, Laura Gustafsen, fået indgående viden om kulturhusets praksis, afvikling af arrangementer og arbejdet med den unge målgruppe.

En kold dag i slutningen af januar 2019, kom den nye praktikant, Laura, hos KulturCosmos med toget fra København. For første gang satte hun fødderne i Viby, en by hun ikke tidligere har lagt mærke til. Når hun har taget toget til hjemstavnen, Lolland, har togene altid passeret Viby uden at stoppe. Men i løbet af praktikken, er tiden i Viby blevet en oplevelse, hun ikke vil være foruden.

"Det har virkelig været spændende, at få lov til at være med i de fleste af kulturhusets projekter. Det har givet mig en meget bred forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i et kulturhus, der i høj grad bygger på lokalsamfundets engagement", fortæller hun.

25-årige Laura læser kulturformidling på Københavns Universitet og skal til efteråret skrive det afsluttende speciale. Hun søgte praktikantstillingen, fordi hun ønskede mere praktisk erfaring i kulturbranchen. Blandt praktikantopgaverne, var det især arbejdet med de unge der tiltrak.

KulturCosmos havde i efteråret 2018 nogle frivillige og unge med til at istandsætte et rum på 1. salen, hvor formålet var at skabe et sted for unge. Lauras opgave var dermed at bygge videre på ideen om et sted for de unge.

"At starte et initiativ for unge op i et hus, hvor der ikke tidligere har været særlig mange unge brugere, er en udfordring af de store slags. Det kræver tålmodighed, åbenhed og gå-på-mod", fortæller Laura.

Unge mennesker kommer ikke af sig selv, for det er en gruppe der har gang i mange aktiviteter på kryds og tværs. Det er et arbejde, der kræver at man kontinuerligt tager fat i de unge og engagerer sig. Og ikke mindst, lytter til hvad de har lyst til.

I løbet af praktikken har Laura, videreudviklet kontakten med de unge og holdt oplæg for udskolingen på Vibys skoler. Desuden har hun undersøgt, hvad det kræver af kulturhuset for at skabe og opretholde ungekultur. Arbejdet har dermed også handlet meget om at finde ud af hvilke metoder man kan bruge, hvis man vil inkludere de unge.

"Det har været et praktikforløb, hvor jeg har fået meget ansvar og selvbestemmelse og hvor jeg selvstændig har skulle komme med ideer til, hvordan vi kan udvikle fremme ungdomskulturen i KulturCosmos. Udover at være blevet motiveret fagligt, har det også lært mig en masse om mine egne kompetencer – fagligt, såvel som personligt. Og det er noget jeg kan bruge i alle livets aspekter."

Den kommende specialestuderende, vil gerne sige tak til KulturCosmos’ imødekommende frivillige og ikke mindst kulturhuslederen, Caroline Stokholm Clemmensen, for den store tillid.

Laura har sidste dag i KulturCosmos til Viby Folkefest d. 25. maj.