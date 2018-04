Poul Lindor - 43 år som folkevalgt

Hvorfor gjorde jeg det? Spørger den tidligere borgmester Poul Lindor Nielsen retorisk op til sit foredrag om livet som politiker på Viby Bibliotek man. 16. april kl. 19-21

Der er ingen tvivl om, at Poul Lindor synes, at kommunalpolitik er spændende. Det vil han fortælle om denne mandag aften på biblioteket i Viby.

Den tidligere borgmester i Ramsø og Roskilde lover også at komme med anekdoter om kongehuset og forskellige statsministre, når han tager os med bag kulisserne i det brogede politiske liv.

Han har været med siden 1974, så der er kilder nok at tappe af.

Poul Lindor valgte i 2011 at trække sig som borgmester i Roskilde Kommune midt i en valgperiode for at køre Joy Mogensen i stilling til det næste kommunalvalg. Da havde han først været borgmester 17 år i Ramsø Kommune og derefter blevet den første borgmester i den meget større og sammenlagte Roskilde Kommune - i øvrigt valgt med et virkelig stort antal personlige stemmer.

Han var Roskildes borgmester i fem år, før han trak sig tilbage til en tilværelse som menigt byrådsmedlem. Han er stadig i vigør og passer byrådsarbejdet i 2018 som 72-årig.

Til foredraget vil han blandt andet fortælle, hvordan biblioteket i Gadstrup blev opført uden det kostede en krone, og hvordan han kunne blive genvalgt gang på gang. Få svarene den 16. april.

Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål i løbet af aftenen.

Hent en gratis billet på www.roskildebib.dk eller på biblioteket.