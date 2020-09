Brødrene Marc Vogel og Dennis Netsov er begejstrede for udmeldingen om, at Pangea Park kan få dispensation til at blive liggende på grunden i Bjæverskov. Arkivfoto.

Politisk stemning for at lade dyrepark blive liggende

Alt tyder på, at Pangea Park i Bjæverskov kan få lov at blive liggende. Politikere vil bruge mulighed for dispensation.

Heden - 09. september 2020 kl. 08:30 Af Katrine Wied

Dispensationen kan i princippet gives i det uendelige. Det var indstillingen, da Klima- og Planudvalget i sidste uge drøftede situationen for Pangea Park. Alt tyder således på, at dyreparken i Bjæverskov kan blive liggende.

Før sommerferien satte udvalget og Køge Kommune kniven for struben på Pangea Park med en meddelelse om, at dyreparken skulle lukke og slukke om to år og fjerne alle anlæg, fordi parken ligger inden for et område af Fingerplanen, der kun må bruges til transport- og distributionserhverv og ikke til rekreative formål.

Men selv om politikerne selv havde truffet beslutningen, vendte samtlige partier på en tallerken, da dødstruslen for dyreparken kom offentligt frem i DAGBLADET.

I torsdags var Pangea Park derfor igen på dagsordenen.

Her blev det fremhævet, at en dispensation fra lokalplanen i princippet kan gives et ubegrænset antal gange, såfremt den er sagligt begrundet. En sådan dispensation kan gives for tre år af gangen. Og det er politikerne indstillet på at gøre, lød konklusionen på mødet.

"Alle partier er meget positivt indstillet over for parken. Det er svært at binde fremtiden, men jeg tror, vi vil skulle forlænge dispensationen. Så som det ser ud lige nu, kan jeg ikke forestille mig andet end at give dem en forlænget dispensation, når den nuværende dispensation løber ud om to år. Med det forbehold, at man ikke kan binde et kommende byråd, er det min holdning," siger Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget.

Thomas Kampmann, der er De Konservatives repræsentant i Klima- og Planudvalget, er en af de politikere, der gerne ser, at Pangea Park kan få lov til at blive liggende.

"Status er stadig hele vejen rundt om bordet, at alle politikere er enige om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at Pangea Park kan blive, hvor de er. Så har man taget den lidt atypiske tilgang med at give dem dispensation. Det gør vi fordi, vi som kommune er lidt handlingslammede, fordi det er Fingerplanen, der sætter rammer for, om der kan være en dyrepark eller ej," siger Thomas Kampmann.

Fingerplanen er vedtaget af Folketinget og angiver, hvad der kan ligge hvor i hele hovedstadsområdet.

Den blev senest revideret i 2019, og det er kommunens vurdering, at det ikke vil lykkes for de lokale politikere at få ændret den til fordel for en lille dyrepark. I hvert fald ikke før den alligevel skal revideres igen om nogle år.

Til den tid er der politisk enighed om i Køge, at man vil prøve at hjælpe Pangea Park, så den også kan blive liggende fuldt lovligt og ikke behøver dispensationer.

"Fingerplanen er stor set lige revideret, og det er ikke bare noget, vi lige gør. Men kommer der en revision af Fingerplanen, er der en streg, vi lige skal have flyttet 200 meter. Havde dyreparken ligget ved travbanen, havde der ikke været problemer," siger Thomas Kampmann.

Også udvalgsformanden er indtillet på at presse på, når Fingerplanen en gang skal ændres.

"Vi kigger frem mod en revision af Fingerplanen på et tidspunkt, hvor man kan håbe, at grunden, hvor dyreparken ligger, kunne laves om til rekreative formål. Travbanen, som allerede er defineret som rekreativt område, ligger kun nogle få hunderede meter væk," siger Niels Rolskov.

Der er dog også et andet problem, som politikerne skal finde en løsning på, hvis de skal kunne hjælpe Pangea Park.

Indkørslen fra Ringstedvej i Bjæverskov og parkeringspladsen er ikke lovlig i forhold til vej-, bygge- og miljøbeskyttelsesloven. Men det forventer Niels Rolskov kan løses.

"Det er en gammel overkørsel, hvor de kreative unge mennesker har lavet en ny indkørsel. Men der er noget dialog i gang, og jeg er optimist. Det finder vi nok ud af, vil jeg tro," siger Rolskov.

Samme indstilling kommer fra Thomas Kampmann.

"Der er nogle lokale forhold, som vi skal kigge på for at få løst," siger han.

Den nuværende dispensation til Pangea Park er givet frem til den 1. juli 2022.

Hos Pangea Park er man begejstret for dispensationen.

"Det er vildt nok," lyder det fra Marc Vogel, der ejer Pangea Park sammen med sin bror, Dennis Netsov.

Brødrene har hele tiden håbet på, at deres drømmeværk, som åbnede i 2017, kan få lov til at blive. Eller at kommunen kan hjælpe dem til en ny placering, også økonomisk.

Derfor vækker den politiske melding om, at man kan bruge dispensationer som værktøj til at lade dyreparken blive, stor glæde.

"Et ord er givet, og et ord er tildels også bindende. Når man først har udtalt, at man kan blive ved med at forlænge dispensationen, kan man fortsætte det," siger Marc Vogel.