Politiet åbner for torvedage

Politiet har revurderet sit hidtidige forbud mod at afholde de traditionelle torvedage landet over. En ny tolkning af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer omfatter således ikke torvedage, lyder det i en melding fra Politiet.

Det betyder, at Køge Torv fra i dag igen åbner for de faste stadeholdere med salg af frisk fisk, blomster, frugt og grønt.

Åbningen omfatter alene de faste stadeholdere. Det vanlige krav om, at man som fast stadeholder skal deltage på mindst én af ugens to torvedage, er dog foreløbig suspenderet, så det er helt frivilligt, om man under de nuværende omstændigheder vælger at holde åbent.

Der skal naturligvis holdes afstand og tages hensyn, når der skal købes ind i boderne, understreger Politiet, som betoner, at det kan påbyde personer at forlade stedet, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, at det efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Den 700 år gamle Køge-tradition kan altså genoptages igen fra i dag, den 8. april, hvor fællesskabet igen kan nydes – på den anbefalede afstand.