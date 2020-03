Plantedag på Vigersted Bymidte

En regnfuld, kold søndag med stiv kuling mødte 16 friske borgere op til lokalrådets plantedag. Græsarealerne rundt om den nyanlagte sø i Bymidten skulle beplantes, og i løbet af 2½ time fik de arbejdsivrige borgere med stor koncentration og samarbejdsgejst plantet 750 snebærbuske, 5 søjlegraner og 5 rødtjørn. Lokalrådet er meget tilfreds med så god en opbakning til projektet.

I en pause i arbejdet orienterede Peter Hansen, formand for Vigersted Lokalråd, om de øvrige planer for arbejdet med Bymidten. Blandt andet skal 2 borde/bænkesæt og det lille renoverede legetog opsættes samt et lavt hegn rundt om søen. Lokalrådet udfører arbejdet i etaper, da området er meget vådt og ikke tjenligt til tungt arbejde med maskiner endnu. Efter planen holdes indvielse af Bymidten på grundlovsdag d. 5. juni, og lokalrådet håber at alt er på plads til denne festlige dag.