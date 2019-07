Pinsecup i Nykøbing Falster

VG Fodbold årgang 07/08 til Pinsecup i Nykøbing Falster

Fredag den 7 juni tog 26 drenge og trænere afsted til Pinsecup i Nykøbing Falster til 3 dage med fodbold og hygge. Fredag aften blev der serveret pizza mens de så landskamp derefter var der hygge indtil sengetid ved 23 tiden.

Lørdag var er indmarch igennem Nykøbing by sammen med de øvrige hold hvor de forsøgte at synge højst, der skulle spilles 3 kampe for det sorte hold og 2 kampe for det grønne hold i løbet af dagen, der var træthed at spore til de sidste kampe, efter den sidste kamp var det badetid derefter var der grillfest med forældre og søskende hvor der deltog ca. 60 personer. Da maden var overstået skulle vi traditionen tro spille forældre mod spillere og væk var trætheden for alle spillere kampen endte uafgjort efter at forældre havde fået lidt hjælp af dommeren.

Søndag morgen var det retur til banerne og spille kampe der var det 2 kampe til sort hold og 3 kampe til grønt hold, samt en tur i svømmehal så der træthed efter de sidste kampe, under aftensmaden var der besøg af TV2 Øst og der fik de vist at der stadig var masser stemme tilbage. Efter aftensmaden retur til skolen hvor vi sov hvor der blev hygget med spil, gemmeleg og fodbold i fjernsynet, der blev også serveret lidt hygge snack.

Mandag skulle de 2 sidste kampe spilles og der skulle ryddes op på skolen inden vi alle meget trætte kunne drage mod Sjælland.

Der skal lyde en stor tak til Daloon, Poda Hegn, Rolas.dk, Lions Ramsø, GIF´S venner, Forældreforeningen Kuglen og Rema 1000 Viby Sjælland for deres støtte til holdet og turen.

Der skal også være en stor tak til de alle de forældre som har været tilstede under stævnet og støttet holdene både når det gik godt og mindre godt.

Trænerteamet

VG Fodbold

Årgang 07/08