Pangea Park i Bjæverskov indbyder til lysfestival i første halvdel af november.

Send til din ven. X Artiklen: Pangea Park arrangerer stor lysfestival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pangea Park arrangerer stor lysfestival

Heden - 07. oktober 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

I perioden fra den 1. til den 14. november får man en oplevelse ud over det sædvanlige, hvis man gæster Pangea Park i Bjæverskov. Her arrangerer parken nemlig lysfestivalen Pangea By Night, og håbet er, at det nye tiltag vil tiltrække rigtig mange gæster.

"Vi håber på 14.000 gæster på 14 dage. Det tror jeg er realistisk, når man ser på, hvad lysfestivaler andre steder har tiltrukket af gæster. Men nu må vi se," siger direktør Marc Vogel.

Udover at gøre Pangea Park endnu mere interessant at besøge er lysfestivalen også et forsøg på at skaffe flere indtægter i en tid, hvor parken stadig er mærket efter corona.

"Det går bedre, og folk er begyndt at komme igen, men vi er fortsat mærket økonomisk, fordi vi ikke har kunnet få det antal gæster i løbet af året, som vi gerne ville have haft. Så vi mangler stadig en stor del af vores indtægter. Derfor prøver vi at tænke kreativt."

Nataktive dyr

Ud over flotte lysskulpturer og oplyste stier vil man også kunne se de nataktive dyr i parken, fortæller Marc Vogel.

"Det er første gang, vi holder natzoo, selvom vi har talt om det før, så nu får folk muligheden for at se f.eks. krybdyr og ræve, som er meget mere aktive om natten."

Lysfestivalen er blevet til i samarbejde med en række sponsorer, og i det hele taget oplever Pangea Park stor støtte fra lokalområdet.

"Det er nogle rigtige ildsjæle, der bakker op om os. De hjælper til i parken, som var det deres egen."

Marc Vogel er da heller ikke i tvivl om, at Pangea Park nok skal overleve. Spørgsmålet er bare, hvordan.

"Vi er ikke ved at dreje nøglen om, men vi vil jo gerne kunne udvikle parken, så den fortsat vil være spændende at besøge for vores kunder. Og så håber vi også, at politikerne husker, at de har lovet at forlænge vores dispensation tre år mere, så vi kan blive liggende."

Af Marie Louise Rasmussen