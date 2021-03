For at sikre påskefejringen midt i en coronatid har Vigersted og Kværkeby Kirker tænkt i alternative baner. Det betyder bl.a. en påskeskattejagt i Humleore Skov.

Påsken i Vigersted og Kværkeby Kirker - og Kirkegården og Humleore Skov

Fire "Påskeposter" er sat op på de to kirkegårde, én for hver af helligdagene. Her kan du på egen hånd med afstand opleve indholdet i palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag som installationskunst med aktivitet og forklaring til.