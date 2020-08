På spejdertur blandt bjerge, gejsere og varme kilder

Spejderturen bød bl.a. på bestigning af et bjerg, Hrafntinnusker, og her var noget af det, der begejstrede den unge spejder, mødet med masser af obsidian - lavasten, som er helt sorte og glasagtige og meget flotte.

"Det var noget af det sjoveste at stå der og se vandet blive skudt op. Men det var også sejt at bade i de naturlige kilder. Det så ud, som om det var smeltevand oppe fra isen, så man troede, det var koldt, men det var 30 grader varmt."

Undervejs fik de god træning i at slå teltene op. Den første aften tog det cirka en time, mens det den sidste aften kun tog et kvarter, fortæller Stubbe Bigler.

"Selvom alle var trætte og bange for, at deres telt skulle segne under stormen, var alle rigtig søde. Jeg var faldet i søvn, da to fra mit telt skulle grave en kanal, men de ville ikke vække mig, selvom det var min tur. Alle arbejdede rigtig godt sammen."