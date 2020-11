Kostvejleder Anja Schäffer rådgiver om træning og kost gennem online forløb og i Sundhedshuset i Viby.

Send til din ven. X Artiklen: "På et tidspunkt havde jeg fra str. 36 til str. 44 i min garderobe" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"På et tidspunkt havde jeg fra str. 36 til str. 44 i min garderobe"

For et år siden startede Anja Schäffer virksomheden Sundhed og Fokus, hvor hun vejleder om kost og træning. Inspirationen til at starte kom fra hendes eget ønske om at lære at tabe sig uden at tage det hele på igen.

Heden - 11. november 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Anja Schäffer har en mission. Hun har nemlig på egen krop erfaret, hvad det vil sige at veje for meget, og hvor svært det kan være at slippe af med de overskydende kilo, uden at de kommer på igen.

Men hun har også gjort noget ved det. For at finde ud af, hvordan man taber sig uden at tage det hele - og måske mere til - på igen, har hun uddannet sig til kostvejleder på At Work Skolen på Frederiksberg og i den forbindelse tabt 14 kilo på 20 uger.

Og her kommer vi så til missionen. For Anja Schäffer syntes, at resultatet var så overbevisende, at hun var nødt til at dele det med andre. Derfor startede hun for et år siden virksomheden Sundhed og Fokus, hvor hun med egne ord "hjælper folk til at blive en sundere og stærkere udgave af sig selv".

Oprindeligt havde hun planer om kun at køre online forløb, men så opstod der pludselig en mulighed i Sundhedshuset i Viby, og så tog det en helt ny drejning. Anja Schäffer blev en del af det fællesskab af sundhedsprofessionelle, der holder til i huset, og startede sine bootcamps, hvor hun vejleder om kost og træner fem gange om ugen med lukkede hold. Derudover er der også onlineforløb, hvor hun rådgiver om kost via mail og telefon, hvor man er mere på egen hånd.

Og de forskellige tilbud har indtil videre været en succes.

"Der må have manglet sådan en som mig i området, for mine hold bliver ret hurtigt udsolgt, og der kommer endda deltagere helt fra Roskilde, Køge, Hvalsø, Havdrup, Borup og Solrød. Der har været rigtig mange skønne kvinder - og nu også mænd - igennem, og alle med imponerende resultater," fortæller hun.

Det er netop deltagernes resultater, der motiverer Anja Schäffer til det daglige arbejde.

"Jeg har en ung pige, som har astma, og som har vejet et par kilo for meget. De første par gange havde hun svært ved at få luft, men efter noget tid med træning var hun til kontrol for astmaen og fik at vide, at hendes lungekapacitet var blevet 20 procent bedre. Og så er der også dem, der har kæmpet med for mange kilo, og som sender billeder, hvor de har tabt sig så meget, at de må holde deres bukser oppe med hænderne for ikke at tabe dem. Det er da motiverende om noget."

Ifølge Anja Schäffer er kosten det altafgørende, når man ønsker et varigt vægttab. Men det handler ikke nødvendigvis om at spise mindre.

Faktisk bliver mange overraskede over, hvor meget de skal spise for at tabe sig, f.eks. i form af et ekstra måltid i løbet af dagen.

"Det handler om, hvor mange kalorier man har behov for, og hvad det er for noget mad, man putter i munden. Man kunne sagtens leve udelukkende af gåsebryst, men så kunne man bare kun spise tre om dagen, for så har man fået de kalorier, man har brug for," siger hun.

Motion og træning er dog også et vigtigt element i Anja Schäffers virksomhed, fordi det både er med til at skabe en sund krop og give ekstra brændstof til vægttab.

"Jeg plejer at sige, at kosten er 80 procent, motion 20 procent, og så er der ikke noget tilbage til undskyldninger."

Når Anja Schäffer skal se tilbage på året, der er gået, bliver hun fyldt med taknemlighed. Taknemlighed over, at folk melder sig til hendes hold, og at de tror på, at hun kan hjælpe dem til at få en sundere og stærkere krop. Og taknemlighed over, at de efterfølgende anbefaler hende til venner og bekendte og deler deres resultater og billeder af den mad, de spiser, på de sociale medier.

Nøglen til Anja Schäffers succes skal nok både findes i hendes medfødte servicegen, der gør, at hun holder af at arbejde med mennesker og have liv omkring sig, og i hendes egne erfaringer med at veje for meget og mislykkede slankekure.

"Det kan være meget grænseoverskridende, at andre skal måle og veje en, når man er overvægtig. Og jeg tror, min force er, at jeg har været der selv. Jeg er ikke en spinkel fitnesswoman med baller af stål og langt, lyst hår. Jeg er alt andet end det, for jeg har selv været det hele igennem. På et tidspunkt havde jeg fra str. 36 til str. 44 i min garderobe. Og jeg kender fuldt ud til at komme til at køre en hel plade chokolade ned, fordi man har ondt af sig selv."

Anja Schäffer har da heller ingen planer om at finde på noget andet at lave i nær fremtid.

"Jeg fortsætter med det her, og det er der ikke noget, der skal forhindre. Ikke engang corona kunne vælte os. Jeg havde lige startet et nyt hold, da alting blev lukket i marts. Så hev jeg deltagerne hjem på græsplænen, og så trænede vi der. Jeg synes, det er sjovt, og det er noget af det, jeg er god til, så jeg fortsætter."