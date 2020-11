Orgeljubilæum i Ejby Kirke

Inden for den klassiske musik taler man om de tre store B'er: Bach, Beethoven og Brahms. Denne koncert er baseret på tre store B'er, men Beethoven, som ikke for alvor har skrevet orgelmusik, er erstattet med et andet stort B: Buxtehude, den store danske komponist, som virkede det meste af sit liv som organist ved Mariakirken i Lübeck.

Af programmet kan nævnes: Bachs Præludium og Fuga i Es-dur (som er et af hans største orgelværker) og Triosonate i G-dur, som er skrevet i en sprudlende italiensk stil. Buxtehudes Passacaglia i d-mol (nogen vil mene, at det er hans bedste orgelværk). Og to værker af Brahms: Præludium i g-mol og en meget poetisk koral over julesalmen: "En rose så jeg skyde".