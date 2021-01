Se billedserie De nye shelters, som man kan se på denne arkitekttegning, er tegnet af arkitekt Kristoffer Tejlgaard. De bygges af præfabrikerede elementer i krydsfiner og er monteret på skruefundamenter, der skrues ned uden gravearbejde, og kan skrues op igen ved endt brug. Hulrummet i konstruktionen er isoleret med papiruld, og ydersiden skærmes af et lag linolie og træ-tjærebehandlet marinekrydsfiner. Funderingen er reversibel, og alle elementer er samlet uden fuger og lim, der gør det muligt at skille shelteret og flytte det.

Oplev dagens lys og nattens mørke fra stjerneshelters på Observatoriet i 2021

Fire nye, specialdesignede shelters bliver bygget på Observatoriet i Brorfelde op til sommerferien i 2021.

Heden - 06. januar 2021

Observatoriet i Brorfelde arbejder for at vække nysgerrigheden til den nære natur, og det er et stort ønske at kunne give flere naturoplevelser, der kan vække nysgerrigheden.

Her er en nat i mørket under stjernerne helt særlig. Derfor har det længe været et ønske hos Observatoriet i Brorfelde at få etableret shelters - og nu er det blevet muligt som en del af det tværkommunale projekt, Istidsruten, der realiseres med støtte fra Nordea-fonden.

"Vi tror, vi med vores såkaldte 'stjernekigger-shelters' kan lokke nye brugergrupper til at opleve en nat tæt på naturen. Det er en helt særlig oplevelse at falde i søvn til nattens lyd under stjernerne og vågne op med fuglene - men mange kan være lidt tilbageholdende med at tage ud i skoven og overnatte. Vi håber, at vi med vores utraditionelle design og øvrige formidlingsgrupper kan lokke både skoleklasser og familier til at booke en nat i naturen hos os," siger Julie K.L. Bouchet, leder af Observatoriet.

De fire runde shelters er designet af arkitekt Kristoffer Tejlgaard og har hver plads til seks-otte personer og kan derfor samlet set huse en skoleklasse - men kommer også til at kunne bookes enkeltvis.

Væggens krumning er designet, så man kan sidde op ad væggen, og om dagen kan en hel skoleklasse modtage undervisning i et enkelt shelter. Når mørket falder på, kan man ligge med hovedet mod shelterets centrum og se den smukke stjernehimmel over sig igennem et rundt glastag.

"Vi synes, at de fire shelters er udformet på en måde, som passer til resten af Observatoriets formidlingsgreb og går godt i tråd med vores strategi om at formidle både astronomi, biologi og geologi til skoleklasser og andre interesserede," fortæller Julie K. L. Bouchet.

For at finde de nye shelters, skal gæster igennem Istiden, et nyt geologisk aktivitetsområde på Observatoriet. Fra den asfalterede hovedvej løber en handicapvenlig sti igennem Istiden og videre om til de fire shelters, så både kørestolsbrugere og barnevogne kan lægge turen forbi.

De fire 'Stjernekigger-shelters' bliver etableret som en del af det tværkommunale projekt Istidsruten. Den i alt 390 km lange cykelrute kommer undervejs forbi flere attraktioner, der har fokus på natur og landskab. Som partner i projektet fik Observatoriet i Brorfelde støtte til bl.a. at opføre fire nye shelters, som skal være base for formidling af istid og landskab og i det hele taget bidrage til at få flere ud i det fri.

Observatoriet forventer, at de fire shelters er klar til at blive booket til sommeren 2021.

Interesserede kan følge med på brorfelde.dk, hvor gæster også med tiden vil kunne komme til at booke sig til en overnatning.