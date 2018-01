Nyt træningsstudio i Borup

Lørdag den 3. februar åbner dørene op for Fit for Fun på Hovedgaden 28A i Borup, et lille hyggeligt træningsstudio, hvor der tilbydes sjov personlig træning med kettlebells og frivægte.

"Det skal være sjovt at træne effektivt" siger indehaveren af Fit by Fun Rikke Christiansen, som er et lokalt ansigt i Borup. Rikke er uddannet fitness instruktør og har en mangeårig baggrund som konkurrencerytter og rideinstruktør. For år tilbage startede Rikke selv til personlig træning, og oplevede hurtigt, hvordan træningen gjorde hende både stærkere og gladere i hverdagen. "Træning med frivægte giver simpelthen så meget livskvalitet, fordi det er både sjovt og super effektivt, og det er det jeg gerne vil give videre som personlig træner" udtaler Rikke Christiansen, der har indrettet sit studie, så det er hyggeligt og intimt. Den personlige kontakt er vigtig for Rikke, der lægger vægt på, at hver kunde, får sit eget program, og den rette træningsteknik. Derfor trænes der primært en-til-en og maks en-til tre i Fit by Fun.

Rikke holder åbningsreception lørdag den 3. februar 11-14, hvor der vil være mulighed for at se stedet, og få en snak med Rikke om mulighederne.

www.fitbyfun.dk