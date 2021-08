Natasha Pedersen og Anne Holt står bag et nyt barselskoncept i naturen. Privatfoto.

Nyt tilbud til fædre og mødre på barsel

Heden - 19. august 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Bål & Baby er er et seks ugers forløb med mikroeventyr, friluftsliv og fællesskab på Køge Ås. Holdet starter tirsdag den 31. august, og de to instruktører står klar med det hele: aktiviteter, udstyr og forplejning.

Det er Anne Holt og Natasha Pedersen, som glæder sig til at have fædre, mødre og babyer med ud i naturen.

"Vi ved, at naturen er en fantastisk ramme for oplevelser, fællesskab, ro, samtaler og latter. Men alligevel findes der kun få tilbud i naturen til forældre på barsel," fortæller Natasha.

Anne fortsætter:

"Jeg har to piger, og Bål & Baby er faktisk lige det tilbud, jeg selv ville have ønsket fandtes, da jeg var på barsel. Jeg har altid elsket at være ude i naturen, og den glæde ved naturen ville jeg gerne grundlægge hos mine egne børn. Selvom jeg selv er erfaren udi friluftsliv, kunne jeg alligevel synes, at det var lidt uoverskueligt at komme afsted med udstyr, mad, osv. I det her tilbud gør vi det nemt: Vi sørger for alt det praktiske."

Fleksible aktiviteter

Ud over at det skal være nemt at deltage, så lægger instruktørerne vægt på fleksibilitet, så man deltager ud fra babyens rytme. Natasha, som er børnefysioterapeut, laver således aktiviteter, hvor forældre og babyer er sammen. Aktiviteterne har fokus på at stimulere sanser og motorik via den natur, der er på Køge ås. Anne står for aktiviteter for de forældre, hvis børn sover. Det kan f.eks. være grundlæggende færdigheder i friluftsliv eller naturaktiviteter med fokus på ro og refleksion. Bålet er base for forældre, som er i gang med at made/amme, skifte eller få deres baby til at sove.

Om målet for forløbet siger Anne:

"Vores håb er, at familierne igennem forløbet får naturglæde, inspiration, færdigheder og også gerne et indbyrdes fællesskab, som gør, at naturen fortsat bliver familiernes frirum og legeplads."

"Et fokus, vi også har for tilbuddet, er, at det skal være attraktivt for fædre. I dag vil fædre gerne være en stor del af deres børn liv, og mange tager barsel. Det vil nok forstærkes yderligere af den øremærkede barsel, der snart træder i kraft. Fædre ønsker tit at være aktive med deres børn. Det kan de være her: tumle på bakkerne, kravle på opdagelse i skovbunden og hygge ved bålet," fortæller Natasha.

Bål & Baby starter tirsdag den 31. august klokken 10 ved spejdercentret på Køge Ås.

Forældre kan læse mere om tilbuddet og tilmelde sig på hjemmesiden www.klintetours.dk/baalbaby/