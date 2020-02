Nyt fællesskab for mødre

Momunity er navnet på et landsdækkende netværk, som nu også har fået en afdeling i Køge Kommune. Netværket arbejder for mødrefællesskab i nærområdet og for at støtte lokale erhvervsdrivende.

Nu er der nyt for alle mødre i Borup og omegn.

Det landsdækkende netværk Momunity har fået en afdeling i Køge Kommune, og med to lokale ledere bosiddende i Borup kommer der til at ske flere mødrevenlige ting i byen.

Momunity er et landsdækkende netværk med indtil videre 15.000 medlemmer og 28 lokale afdelinger, som arbejder på at skabe et fællesskab i lokalsamfundet for mødre i alle aldre og situationer – f.eks. bonusmødre, bedstemødre, dagplejemødre, mødre til små børn og mødre til store børn.

Netværket har to overordnede formål. Det ene er at skabe fællesskab for mødre gennem arrangementer i nærområdet, hvor man kan møde andre mødre og udvide sit netværk, og gennem en Facebookside, hvor der kan deles gode ideer, spørgsmål og information. Det andet formål er at støtte op om lokale erhvervsdrivende med rabat- og sponsoraftaler.

I øjeblikket er der forskellige arrangementer i støbeskeen, fortæller Janne Steenhof, den ene af de to lokale ledere:

”Vi er ved at starte babybio op i Borup Kino. Det er primært for mødre på barsel. Så arrangerer vi fælles morgenmad inden, og bagefter har Bibiana sponsoreret frokost til os.”

Tanken er, at de to lokale ledere, såkaldte momunity-repræsentanter, starter i deres eget lokalområde, og at tingene så skal vokse derfra. Men det er også muligt som almindeligt medlem af netværket at stable et arrangement på benene. Eksempelvis har et medlem af Momunity-gruppen efterspurgt ”Dinner for Kvinder” i Køge – et arrangement med fællesskab og god mad, som hidtil har kørt med stor succes i andre lokalafdelinger – og hun arbejder nu sammen med de to lokale ledere om at få det op at køre.

Af andre arrangementer nævner Janne Steenhof ”Byt til nyt”, som skal foregå på Borup Bibliotek. Her er ideen, at man kommer med f.eks. fem stykker tøj eller legetøj og tager fem ting med igen. Og har man ikke brug for helt så meget, som man kom med, bliver det resterende doneret til Mødrehjælpen i Køge.

Det er også planen, at der skal arrangeres ”Små besøgsvenner”, hvor man som mor kan tage sine små børn med hen og besøge de ældre på plejehjemmet i Borup.

En ting, som allerede er i gang, er uddelingen af en ”Månedens mor”-buket. Hver måned kan medlemmer af Momunity Køge nominere en mor, som de synes fortjener en særlig hyldest. Og det er altid en helt speciel oplevelse, fortæller Janne Steenhof:

”Vi får en flot buket sponsoreret af Bjerre Flowers i Borup, og der er altid store smil og nogle gange også tårer hos modtageren, fordi hun bliver så glad og overrasket, så det er rigtig dejligt at være med til.”

Er man mor på den ene eller anden måde og har lyst til at vide mere, er der information på momunity.dk, hvor de lokale afdelinger har deres egen side.