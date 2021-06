Sådan ser skitsen ud til det foreslåede boligområde øst for Kimmerslev Sø.

Nyt boligområde ved Kimmerslev Sø i støbeskeen

Heden - 30. juni 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

I Borup er man ved at være vant til det. Nye huse er skudt op i forskellige områder de seneste år, i takt med at flere og flere ønsker at bosætte sig i byen.

Og nu kan et nyt boligområde være på vej. Køge Kommune har netop sendt "Forslag til Kommuneplan 2021-33" i høring, og blandt mange planer og visioner for fremtiden er bl.a. et nyt boligområde på 17 hektar øst for Kimmerslev Sø - umiddelbart syd for Bakkegårds Allé.

"Med en blandet, traditionel boligbebyggelse kan der være ca. 250 boliger i området," lyder det bl.a. i beskrivelsen, hvor det også fremgår, at "Området skal vejbetjenes via én samlet adgang til omfartsvejen. Alternativt eller supplerende kan vejudlægget i lokalplanen for Bakkegårds Allé inddrages."

Af planen fremgår det også, at søbeskyttelseslinjen på 150 meter til Kimmerslev Sø skal bibeholdes, og at der midt i boligområdet ligger en beskyttet mose, som også skal friholdes for bebyggelse.

Ikke nogen dårlig ide

Hos Borup Borgerforening ser man med begejstring på den del af kommuneplanen, der omfatter Borup.

"Jeg synes ikke, det er en dårlig plan. Kommunen har i vid udstrækning fulgt de ønsker, vi tidligere har givet udtryk for. De flytter lokalplanområdet øst for omfartsvejen og lægger et nyt vestfor, helt nede i den sydøstlige del (øst for Kimmerslev Sø, red.). Det er ikke en dårlig ide. Det talte vi allerede om med Byplan Borup, som vi lavede i 2016 på baggrund af borgerdrøftelser," siger formand Kim Heinrich Andersen.

"Der er selvfølgelig forskellige holdninger til det hele, og dem skal vi have lagt frem og vurderet. Derfor vil vi gerne have en samlet drøftelse af, hvordan Borup skal udvikle sig, for at høre hvad folk synes mht. nye boligområder og lokalplaner."

I "Forslag til Kommuneplan 2021-33" nævnes boligområder vest for jernbanen også, men disse tages der ikke stilling til for nuværende, lyder det i planen.

Det hele vil dog være relevant at få borgerne til at drøfte, mener Kim Heinrich Andersen.

"I borgerforeningen vil vi gerne sætte gang i en større drøftelse af, hvordan Borup skal udvikle sig de næste 10, 20, 30 år. Skal vi være en by med 6000 eller 10.000 indbyggere? Hvad skal vi gøre ved de tomme lokaler i Centeret? Hvordan skal vi forholde os til klimaforandringerne? Den slags spørgsmål vil vi gerne have folk i byen til at tage stilling til, og derfor vil vi til efteråret indkalde til borgermøder, så vi kan få diskuteret de lange perspektiver for vores by."

Har man indsigelser til den netop udsendte "Forslag til Kommuneplan 2021-33", er der høringsfrist til den 3. september.

Hele planen ligger på www.kommuneplan.koege.dk