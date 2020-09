Nye tiltag sættes ind mod corona-virus

Landet over stiger antallet af smittede med corona-virus, og også i Køge Kommune har flere borgere fået besked om, at de er påvist smittet. Kommunen sætter nu nu gang i flere initiativer

Hele Danmark ruster sig for øjeblikket til at imødese et efterår, hvor smitten med corona-virus kan stige. Også i Køge Kommune ser man for øjeblikket en tendens til, at flere bliver smittet. Der er ikke tale om særlige hotspots, men et generelt smittebillede.