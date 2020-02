Ny udstilling i Borup Kulturhus

"Flere Planer" kalder Jørgen Teik Hansen denne udstilling. Han er figurativ maler i den forstand, at f.eks. menneskekroppen skildres i konkrete rum - enten isoleret eller i forhold til andre. Drivkraften bag hans kunst er naturen og hverdagen. Billedkunstnerisk foreligger der en afdækning af menneskelige eksistens vilkår. Farver, mennesker og genstande lever såvel sammen som adskilte - drama og poesi er underkastet samme vilkår.



Vingården og Kunstnerhuset

De seneste år er det blevet til en del malerier. På hans atelier i Kunstnerhuset i Classensgade, på Østerbro i København, mærker man tydeligt at det er hans maleriers rum. Væggene og gulvet er, ligesom hans arbejdstøj, dækket i farver, som er spor efter aktiviteter på efterhånden mange hundrede lærreder.

Når han ikke er på sit karismatiske atelier, så bruger han tiden på sin vingård på Møn. Her fremstiller Teik sin meget eftertragtede hvidvin. Han tager del i alt fra dyrkning af druerne til etiketten på de grønne slanke flasker. Det er også her, på Møn, han skaber sine tuschtegninger.

Kontrasten mellem det fysisk krævende arbejde på vingården og det koncentrerede arbejde på papiret, giver hans to passioner et bindeled.

Dansk maler og grafiker

Jørgen Teik Hansen (f. 1947) blev uddannet fra Det Kgl Danske Kunstakademi 1969-1975. Han er repræsenteret i flere, både danske og udenlandske, samlinger - bl.a. Den Kgl. Kobberstiksamling samt repræsenteret på flere museer i Danmark.

Han var medlem af kunstnersamfundet 1976-88,medlem af den ekspressionistiske gruppe ’Violet sol’ og nuværende medlem af kunstnergruppen Koloristerne.

Efter gruppens spredning har medlemmerne udviklet sig i hver sin retning, og Teik Hansen har forenklet sine figurgrupper til næsten ekstatiske tegn.

Vi glæder os over, at vi har fået mulighed for at præsentere denne udstilling. Fernisering i Borup Kulturhus søndag 16. februar 2020 kl. 14-16 og udstillingen kan ses frem til 22. marts. Gratis adgang.

Skovbo Kunstforening