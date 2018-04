Ny pulje skal give unge piger stor idrætsoplevelse

DIF sætter i den kommende tid fokus på at fastholde teenagepigerne i idræts- og foreningslivet ved blandt andet at lancere en ny pulje, hvorfra foreninger kan søge om økonomisk hjælp til at afholde camps for piger.

Da de nyeste medlemstal for DIF-idrætten i begyndelsen af april blev præsenteret, kunne man notere sig en interessant udvikling. Ud af de i alt 1.924.213 medlemmer, som er aktive i idrætsgrene under DIF, var der 808.133 piger eller kvinder. Dette er det højeste antal kvindelige medlemmer i DIF’s over 100 år lange historie og overordnet set en ualmindelig god nyhed for dansk idræt.

Den positive tendens er dog endnu ikke slået helt igennem blandt teenagepigerne, som stadig er en svær gruppe at fastholde i den organiserede idræt. Mange specialforbund oplever et frafald af piger – specielt når de begynder på ungdomsuddannelserne, og medlemstallene i DIF understreger da også, at der stadig er langt flere teenagedrenge end piger, som dyrker foreningsidræt.

DIF sætter nu spot på teenageudfordringen blandt piger via en kampagne på de sociale medier, bogudgivelsen ’Gode idrætsmiljøer for piger’ samt et samarbejde med Always med henblik på at udbyde pigecamps for unge piger i foreningslivet.

"Målsætningen er at skabe bedre idrætsmiljøer, således at pigerne ikke opgiver idrætten og foreningslivet," forklarer DIF-konsulent på børne- og ungeområdet Helle Carlsen.

Ny pulje til pigecamps

Et vigtigt element i kampagnen er søsætningen af en ny pulje ’DIF og Always#LikeAGirl Camp’, som giver DIF’s næsten 9.000 idrætsforeninger mulighed for at søge om økonomisk støtte til at afholde pigecamps. Puljen er åben i foråret frem til den 20.maj 2018, og foreningerne kan søge om maximalt 20.000 kroner til afholdelse af lejrene. Alle foreninger, der har aktiviteter for piger i alderen 12-15 år kan søge puljen.

Mere info og ansøgningsskema hentes på www.dif.dk/always

"Ved at afholde en pigecamp kan man som forening give teenagepiger en helt unik oplevelse på pigernes egne præmisser, og hvor det sociale kommer i første række. Teenagepiger har brug for positive erfaringer med idrætten, og dem kan de få i foreningen sammen med gode kammerater og med trænere, der forstår deres hvad der er vigtigt for dem. En pigecamp kan være netop den oplevelse, der betyder, at pigerne bliver i foreningen eller måske endda begynder med at gå til idræt, fordi de fik lyst til det på campen," siger DIF-konsulent Helle Carlsen.

Bog på gaden

DIF sætter i dag yderligere fokus på unge pigers idrætsdeltagelse ved at udgive bogen ’Gode idrætsmiljøer for piger’. Bogen er udgivet i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CUR), som står bag en store undersøgelse, der ligger til grund for bogen og de efterfølgende anbefalinger. I alt er der indsamlet data fra 754 piger i alderen 14-21 år.

"Der er næppe nogen tvivl om, at vi kan få langt flere piger i alderen 15-21 år til at fortsætte i idrætten, hvis klubberne har de rette redskaber til at tale til og med pigerne – og ikke mindst, hvis vi bliver bedre til at forstå, hvordan deres liv hænger sammen i ungdomsårene. Og netop sådanne redskaber findes i vores nye udgivelse ’Gode idrætsmiljøer for piger’", siger Helle Carlsen.