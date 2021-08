Ny leder vil starte vuggestue i Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Nicolai Voigt har været leder af Sct. Georgs Gårdens Børnehave siden foråret. Han håber at få kommunens ja til at etablere en vuggestue i institutionen.

En vuggestue vil kunne sikre et stabilt børnetal i Sct. Georgs Gårdens Børnehave, mener Nicolai Voigt, som har stået i spidsen for institutionen siden foråret.

Heden - 26. august 2021 Af Marie Louise Rasmussen

"Hvorfor kommer du ind her?".

Det er en lille lyshåret pige, der stiller spørgsmålet, da jeg træder ind i garderoben i hendes børnehave. Jeg fortæller, at jeg skal snakke med Nicolai, og det lader hun til at godtage.

Nicolai, som hedder Voigt til efternavn, er leder af den selvejende institution Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup. Han overtog stillingen i foråret og er allerede i gang med at sætte sit præg på institutionen. På den helt store skala handler det om at få Køge Kommunes ja til at oprette en vuggestuegruppe i institutionen. For det er, hvad der skal til for at sikre et stabilt børnetal, mener lederen.

I hans tid har institutionen ikke være lukningstruet, men tænker man bare et par år tilbage, er det noget, der flere gange har været på tale. Eftersom Sct. Georgs Gården ikke har haft sin egen vuggestue, har det typisk været børn fra dagplejen, der er begyndt i børnehaven. Men antallet af børn i dagpleje er for nedadgående, og derfor kniber det med børnetilslutningen. Samtidig er der dog behov for børnehavepladser i Borup.

"Børne- og Ungeudvalget skriver, at der er ledig kapacitet i Borup under forudsætning af, at Sct. Georgs Gården fortsat eksisterer. Men vi kan ikke eksistere, hvis vi ingen børn får," siger Nicolai Voigt.

Der har tidligere været søgt om tilladelse til at oprette en vuggestue i institutionen, men ifølge Nicolai Voigt er der aldrig kommet svar på ansøgningen. Derfor vil han nu sammen med institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen skrive et brev til kommunen og forhøre sig om status på ansøgningen.

"Jeg vil lægge alt det pres på, jeg kan. Vi har brug for kommunens godkendelse, og så er der nogle lavpraktiske ting som møbler, hæve-sænkeborde og en udendørs legeplads til vuggestuebørn. Men vi kan starte med at tage børn ind allerede i næste uge, hvis det skulle være," siger han, men retter det så til 14 dage og smiler.

"Institutionen og personalet er indstillet på det, så det lavpraktiske skal vi nok finde ud af. Jeg tvivler dog på, at det går så stærkt. Ved årsskiftet vil være passende, så det satser jeg på."

Mange efterspørger vuggestue

Ifølge lederen er drømmescenariet 10 vuggestuebørn og så et sted mellem 45 og 55 børnehavebørn, så Sct. Georgs Gården kan forblive en lille institution. Med 10 vuggestuebørn vil der være nok til løbende at forsyne børnehaven med børn. Og han er ikke bange for, at det skal blive et problem at tiltrække vuggestuebørn.

"Alene blandt familierne her i huset er der seks børn, der potentielt kunne starte i vuggestue hos os. Og vi har også fået mange henvendelser fra folk udefra, som efterspørger en vuggestue."

Hvis kommunen ikke godkender vuggestueprojektet, vil det skabe stor usikkerhed i institutionen.

"Jeg kan godt blive nervøs for udfordringen de næste års tid. Lige nu har vi 45 børnehavebørn, og de 19 går ud til foråret, fordi de skal starte i SFO, inden de begynder i skole næste år. Og vi har to børn på venteliste. Derfor vil der hele tiden være en usikkerhedsfaktor, både for personalet og for børn og forældre, som jeg vil være slemt ked af. Derfor er det så vigtigt, at vi kan få oprettet en vuggestue," siger Nicolai Voigt.

Han understreger dog, at institutionen ikke er lukningstruet.

"Mange tror stadig, at vi er lukningstruede, men det er en fejl. Det er vi bestemt ikke, for der er fortsat behov for pladser til børnehavebørn. Så der er en ide for kommunen i at beholde os."

Et særligt omsorgsgen

På den lidt mindre, men bestemt også betydningsfulde skala handler det for Nicolai Voigt om at skabe et godt arbejdsmiljø og give grobund for det gode humør. Det gør han bl.a. ved at give personalet ansvar og ved at lytte til deres ideer og forslag.

"Det er f.eks. derfor, at vi vil genindføre forældrekaffe, som egentlig er noget, alle gerne vil have tilbage. Og så er vi også i gang med at etablere en småbørnsgruppe, så børnene er mere aldersopdelt, fordi det er noget, personalet længe har efterlyst."

Blandt både personale og leder er der også en drøm om at købe en bus og få etableret en udegruppe, som kan køre på ture væk fra huset.

Sct. Georgs Gården har allerede meget fokus på udeliv og har bl.a. fået Friluftsrådets Grønne Spirer-flag som en anerkendelse af dette. Det var også noget af det, der tiltrak Nicolai Voigt, da han skulle have nyt arbejde. At institutionen tager ansvar for det nære lokalmiljø, er han også begejstret for.

"Vi har plads og rum til at tage voksne mennesker ind, som har det lidt svært i livet. De hjælper f.eks. i køkkenet eller i haven. Der er stor forståelse for andre og et utroligt omsorgsgen her," siger han.

Nicolai Voigt har selv været en, der havde brug for andres omsorg. Fra han var 12, til han var 21, var han anbragt, og i den periode besluttede han sig for at lave sit eget opholdssted. Efter pædagoguddannelsen købte han og hans hustru en gård på Stevns, som de renoverede og lavede til et opholdssted, som de havde i 10 år.

Det har givet Nicolai Voigt et særligt øje for de lidt mere skæve børn.

"Der er ikke så mange her, der har sociale udfordringer derhjemme, men jeg har nok større forståelse for, hvad det vil sige at være forældre i dag og få en hverdag til at fungere, fordi jeg har set bunden. Jeg har i hvert fald en viden, som jeg kan bruge i hverdagen - jeg kan nogle gange forstå det usagte."