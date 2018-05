Ny lækker frisørsalon i Borup

På Lindevej 1b, har Emel åbnet en flot og lækker frisørsalon, Salon Reea.

Emel har taget den 4-årige uddannelse og har efterfølgende arbejdet som frisør i 1½ år i Ringsted, men savnede at have sin egen salon med den mere personlige og nære kontakt med kunderne som man finder i mindre byer.



Derfor har Emel i et stykke tid været på udkig efter det helt rigtige lokale i en mindre by, hvor nærvær og hyggelig personlig interesse og genkendelse på gaden er hverdag og hvor der er plads og tid til at hilse på hinanden når ens veje krydser ved blandt andet indkøb eller gåture.

Meget naturligt faldt valget på Borup og da Lindevej 1b blev ledig til udlejning, var Emel hurtig til at slå til og har allerede fået indrettet en lækker lys salon med hygge og rummelighed, og sørger samtidig for at hver behandling er meget naturligt personlig.

Allerede efter et par dages åbning, har Emel haft flere kunder som efter klipning har afsluttet med at bestille tid til den næste klipning, og det må da siges at blive godkendt ved første klip.

De første 15 kunder der kommer under saksen, får som åbningsgave en lækker shampoo med hjem i tasken, helt gratis.

Salonen holder åbent alle hverdag fra klokken 9 til 17 og lørdag fra 9 til 14 og her er alle mere end velkommen til at kigge ind til en hyggelig snak og eventuelt en klipning eller booke en tid.