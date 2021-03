Send til din ven. X Artiklen: Ny el-dobbeltcykel skal styrke det sociale fællesskab på Boruphøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny el-dobbeltcykel skal styrke det sociale fællesskab på Boruphøj

Både beboere og medarbejdere glæder sig over de muligheder den nye elcykel giver for at komme på ture i området.

Heden - 24. marts 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Med en donation på 41.625 kr. fra TrygFondens regionale råd i Region Sjælland har Plejeboligerne Boruphøj indkøbt en ny dobbeltcykel på el, der skal give beboerne mulighed for at komme ud i naturen og få nogle gode fælles oplevelser.

Flere af beboerne har på grund af fysiske handicaps ikke mulighed for at tage på tur på egen hånd, men med den nye cykel kan alle nu komme rundt på cykel til Dyndet, rundt om Kimmerslev Sø, eller til sommer cykle en tur til Malerklemmen og smage de berømte æbleskiver.

Plejeboligerne Boruphøj ansøgte i 2020 TrygFonden om en dobbeltcykel på el med plads til 2 siddende personer.

"Vi har længe ønsket os sådan en cykel, da plejehjemmet jo ligger lidt afsides Borup By, og beboerne ikke selv kan komme til byen. Med denne donation har vi nu fået mulighed for at køre på dejlige ture i lokalområdet og komme langt omkring, og vi får talt sammen med vores beboere på en helt anden måde. Vi kommer ud af huset hver dag. Ikke mindst er det en stor gevinst, at de beboere, der har et fysisk handicap, kan liftes over på cyklen og komme med ud og få andre oplevelser," siger Dorte Rud Frederiksen, teamleder på Plejeboligerne Boruphøj.

Plejeboligerne Boruphøj er et plejehjem i Køge Kommune med 30 boliger for borgere med forskellige handicaps. Plejehjemmet har et netværk af frivillige, der byder ind med både deres fysiske kunnen samt socialt samvær og dialog med beboerne.

"Allerede nu mærker vi tydeligt beboernes store glæde for cyklen, og dagligt bliver vi spurgt: Hvornår skal vi ud at cykle igen? Der er ingen tvivl om, at vores nye dobbeltcykel er med til at give både beboere og personale mere livskvalitet og samvær, frisk luft og røde kinder. Når vi igen må mødes på kryds og tværs, vil beboerne også få mulighed for at tage på tur med deres pårørende og vores frivillige. Det vil med sikkerhed skabe stor glæde hos alle," lyder det fra Dorte Rud Frederiksen.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe bedre trivsel og give alle en plads i et positivt fællesskab.