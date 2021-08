Se billedserie Annette og Michael Rosenmark har altid haft mange dyr. Nu har de åbnet en besøgsgård, så andre også kan få glæde af dyrene. Fotos: Marie Louise Rasmussen.

Ny besøgsgård byder indenfor blandt kælegrise, alpakaer og kænguruer

I Snekkerup lidt uden for Borup har familien Rosenmark åbnet besøgsgården Rosenmarks Dyrefamilie. Her vil de gerne dele deres passion for dyrene med de besøgende.

Heden - 11. august 2021 kl. 09:00 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

En hane galer insisterende, selvom det hverken er morgen eller aften, men midt på dagen. Imens gumler et par geder lystigt på bladene fra en pilegren, som de får serveret af en familie, der har taget ophold i gedefolden.

Et andet sted har to små drenge sat sig på en bænk hos en stor flok kaniner og ser ud, som om de lige skal samle sig lidt mod til at ae de små bløde dyr.

Dyr, børn og voksne befinder sig hos Rosenmarks Dyrefamilie - en besøgsbondegård i Snekkerup lidt uden for Borup.

Besøgsbondegården, som holder åbent fra 11 til 14 hver søndag hen over sommeren, er et nyt tiltag for familien Rosenmark, som står bag. Men dyrene på gården har familien haft i mange år. Nu har de bare fået lyst til at give andre mulighed for at se dem.

"Vi har ikke haft et særligt formidlingsformål eller andet med at åbne besøgsgården. Der var bare nogen, der spurgte, hvorfor vi ikke lavede det til en besøgsgård, når vi nu havde så mange forskellige dyr, og det er så det, vi har gjort," fortæller Michael Rosenmark.

"Vi har dyrene for vores egen skyld," supplerer hans hustru Annette Rosenmark.

Hun driver en privat pasningsordning, Naturbørn, fra gården, og her indgår pasningen af dyrene som en naturlig del af arbejdet med børnene.

Godt besøgt

Annette og Michael åbnede besøgsgården for første gang i maj, og indtil videre er det planen, at sidste almindelige åbningsdag i år skal være søndag den 29. august, og at der også skal være åbent en eller to søndage i efterårsferien.

Men kommer der mange besøgende de sidste søndage i august, kan det komme på tale at holde åbent et par søndage i september også. Indtil videre har besøgstallet været ganske godt, fortæller Michael.

"Til at starte med var vi spændt på, om der overhovedet kom nogen. Vi startede med at have parkering til fem biler, men måtte udvide, da gæsterne måtte holde ude på grusvejen. Nu har vi inddraget en del af hestefolden, og så har der alligevel været en søndag, hvor der ikke var plads til alle."

Indtil videre er det ikke en guldrandet forretning for familien Rosenmark at drive besøgsgården, men indtægterne er et supplement til udgifterne forbundet med at have så mange dyr.

"Vi bruger mange penge på foder, og der er jo også udgifter til dyrlæge og andet, så det er fint med et tilskud," siger Michael.

Smag for rugbrød

En af de ting, der også er et stort forbrug af, er rugbrød. Familien Rosenmark vil gerne undgå, at folk fodrer dyrene med græs og andet, der står i nærheden, fordi der kan være giftige planter imellem. Derfor går Michael rundt med en pose rugbrød og deler skiver ud, som gæsterne kan give dyrene. Og det er noget, både geder, alpakaer og kælegrise har fået smag for.

"Til at starte med havde vi lavet det sådan, at man kunne gå ind til vores to kælegrise, men de blev så begejstrede for rugbrødet, at vi lavede det om, så folk nu klapper dem og giver dem rugbrød udefra. Ellers kunne det godt blive lidt voldsomt, hvis der f.eks. kun var ét stykke rugbrød og to grise, der begge gerne ville have fat i det," siger Michael og rækker et stykke brød ind til hver af grisene, som ivrigt gumler dem i sig.

Ved alle indhegningerne er der skilte med information om de forskellige dyr. F.eks. kan man læse, at de to kælegrise hedder Babe og Bertha, at de er altædende, og at de typisk bliver mellem 15 og 25 år.

Skiltene er også forsynet med QR-koder, som kan bruges til en lille skattejagt rundt på gården. Derudover er der bag nogle af koderne også en film med dyrene. Og ellers kan man på besøgsgårdens hjemmeside se billeder og videoer af gårdens dyr.

Rosenmarks Dyrefamilie

Annette og Michael Rosenmark står bag besøgsgården, der ligger på Snekkerupvej 58, 4140 Borup.

Besøgsgården er åben hver søndag mellem 11 og 14 til og med august. Derudover evt. et par søndage i september og i efterårsferien.

Det koster 80 kroner for voksne og 50 kroner for børn (fra to år) at komme ind.

På besøgsgården kan man bl.a. stifte bekendtskab med kælegrisene Babe og Bertha, alpakaerne Alfie og Wilma og kænguruerne Minnie og Mickey og deres unge.

Læs mere på www.rosenmarksdyrefamilie.weebly.com