Ny aftale: Flere Køge-borgere skal bevæge sig

Et bredt samarbejde på tværs af kommunen skal sikre, at endnu flere borgere i Køge Kommune får gang i den bevægelse, der øger både sundhed og glæde.

20. september 2020

Vi er gode til at bevæge os i Køge Kommune, men det kan blive endnu bedre.

Derfor er der nu politisk opbakning til, at Køge Kommune kan blive en del af det nationale idrætspartnerskab 'Bevæg dig for livet' - et samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), som skal sikre, at flest mulig danskere bliver fysisk aktive.

Når Køge Kommune nu bliver såkaldt visionskommune, betyder det, at der over de kommende måneder skal ske en kortlægning af Køge-borgernes motionsvaner - og at nye målsætninger skal sættes.

"Motion er sundt og derfor vigtigt. Men det, der er mindst lige så vigtigt, er det fællesskab, der opstår, når vi sammen mødes for at dyrke idræt og bevægelse. Kombinationen af motion og det at være en del af et fællesskab kan for alvor rykke på livskvaliteten," siger borgmester Marie Stærke og tilføjer:

"Det giver os samtidig en god anledning til at se på, om der er særlige grupper af borgere, der trænger til et ekstra fokus. For nogle kan det at være medlem af en idrætsforening være noget, man nærmest er født med, mens andre måske skal have mere støtte og en ekstra opfordring til at tage fat på motionen."

En undersøgelse af Køge-borgernes motionsvaner i 2017 viste, at 68 procent af alle børn og voksne i kommunen er idræts- eller motionsaktive, mens 36 procent er aktive i en forening.

Selvom de tal er pæne, er der plads til forbedring. Præcis, hvordan de nye målsætninger og fokusområder vil komme til at se ud, skal kortlægges i løbet af de kommende måneder.

"Foreningerne er en afgørende spiller i det her projekt. Vi ser meget frem til at få deres input og ideer til, hvordan vi i fællesskab kan nå i mål med visionerne. Det er ude hos foreningerne, at man ligger inde med værdifuld viden om, hvilke grupper, det kan være en idé at gøre noget ekstra for," siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork og tilføjer, at der i løbet af oktober efter planen vil blive afholdt workshops med foreningerne for netop at få deres input og ideer til indsatsområder.

Han suppleres af formand for DGI Midt- og Vestsjælland, Bruno L. Hansen:

"Erfaringer fra andre visionskommuner viser tydeligt, hvor stor en rolle idrætsforeningerne spiller i at gøre flere mere aktive. Jeg er derfor glad for, at Køge Kommune på denne måde prioriterer idræt og bevægelse i hverdagen og i idrætsforeningerne. Næste - og meget vigtige - skridt er så workshops med foreningerne, som jeg glæder mig meget til at se resultaterne af."

Det er dog ikke kun foreningerne, der skal sikre, at flere kommer i bevægelse - også de, der selv organiserer en form for idræt eller motion, skal understøttes af aftalen.

Allerede i 2015 fik Køge Kommune sin første idrætsstrategi. Med den nye tilslutning til 'Bevæg dig for livet' tager kommunen endnu et vigtigt skridt i ambitionen om, at Køge-borgerne i endnu højere grad skal bevæge sig - og allerhelst i fællesskab med andre. Frem mod november skal det nuværende aktivitetsniveau sammen med oplagte indsatsområder kortlægges. Det betyder, at en del borgere kan forvente at blive inddraget i en ny undersøgelse af deres idræts- og motionsvaner.