Ny Festmesse på vej til Viby

En gruppe lokale virksomheder er gået sammen om at arrangere den første festmesse i Viby Sjælland.

Skal du holde fest i 2018 eller 2019, så er lørdag den 17. marts værd at sætte i kalenderen. Der vil være masser af inspiration til årets fester.

Kig forbi og hils på de lokale leverandører, der står klar til at hilse på dig

Virksomhederne lover flotte stande, konkurrencer, give-aways og i det hele taget en hyggelig dag, med masser af inspiration til enhver fest.

Messen bliver holdt hos Handy-Udlejning - Fabriksvænget 18, 4130 Viby Sjælland.

Der er gratis adgang.



Følgende virksomheder udstiller på messen:

Blomstersnedkeriet

Maiken fra Blomstersnedkeriet giver hendes bud på smukke brudebuketter og lækker bordpynt. Det er meget in at buketterne er lidt "loose" og "grøftekantsagtige". Det er faktisk også mest blevet lave buketter man bruger til bordpynt frem for dekorationer i oasis.

Hvis du ligger en "festordre" på messen, giver vi 10 % rabat på regningen, så det er værd at kigge forbi, hvis du måske skal bruge en brudebuket til sommer eller bordpynt til en konfirmation.



Kjærs kager

Her er kagerne fremstillet af de bedste råvarer, som f.eks. fløde, smør, Callebaut chokolade og gammeldags kogecreme. Trine vil lave lækre smagsprøver på hendes fine kager.



Selfiecam

Gør jeres fest sjovere med vores elegante, sjove og fantastiske fotostander. Overrask dine gæster med denne interaktive og unikke photo booth, der med garanti vil sikre en mindeværdig aften!

Selfiecam er en let transportabel fotostander, der udover at kunne tage en masse sjove billeder, også er en utrolig sjov aktivitet at have med til festen.



Hvordan fungerer Selfiecam?

Selfiecam’et bliver tilsendt i dagene op til arrangementet. Det tager 2 min at stille op, hvorefter det er klar til brug. Udløseren fungerer som en touchskærm, der tæller ned fra tre, hvorefter billedet bliver vist på Selfiecam’et.



Natasja Damberg

Photography

Natasja fanger livets store og små øjeblikke. At kunne få lov til at forevige jeres minder er hendes store passion. Kom og få en god snak om fotografering og se de udstillede billeder til festmessen.

Book en bryllupsfotografering på dagen og få 10% rabat.



Bodils landkøkken

Bodils Landkøkken er et klassisk køkken med brug af de bedste råvarer. Vi tilpasser alle ønsker med vores viden og faglig stolthed.

Vores nostalgiske cafe er fyldt med minder fra vores forældres og bedsteforældres tid, en rigtig tidslomme, hvor vores gæster hygger sig og føler sig til rette imellem minderne. I vores cafe kan der afholdes alle former for familie fester, barnedåb, konfirmationer fødselsdage, bryllupper. Vi kan arrangere møder, kurser m.m. Alle former for udflugter, busturer, MC ture m.m. Vi hjælper gerne med forslag og ønsker

Besøg os gerne på vores hyggelige stand til festmessen, hvor vi har gode tilbud på bestilling af fest og mad ud af huset. Vi står klar til en god snak med jer og byder på lidt til ganen. Vi ses til en festlig dag på festmessen.



Curvyliciousbride

Velkommen til den fantastiske verden af skønne brudekjoler til kvinder med Curves.

Curvyliciousbride sælger kjoler fra str. 44 – 60. Kjolerne er alle fra mærket Callista, som udelukkende skaber smukke brudekjoler med den perfekte pasform til curvede kvinder.

Kom og se nogle af de fantatiske kjoler på messen og book en tid til kjoleprøvning hos Ann.



Handy-Udlejning

Handy-Udlejning ApS - Viby Sj. og Roskildes festcenter - vi har specialiseret os i teltudlejning og udlejning af borde/stole, porcelæn, bestik, glas samt alt det andet nødvendige tilbehør og "lidt til", som du har behov for når du/I skal holde den perfekte bryllups-, konfirmations-, jubilæums-, firma- eller sommerfest.

Kort og godt - fest- og teltudlejning, hvor du kan du leje "alt til festen" eet sted. Vi leverer "lige til døren" i Viby Sj./Roskilde, København over alt på Sjælland.



Dj Lund

Vi er et mobildiskotek der siden 2011 har leveret DJ, lyd og lys til fester på hele Sjælland og Fyn. Vi leverer DJ’s til alle former for arrangementer her i blandt voksenfester, ungdomsfester, firmafester, lounge DJ’s og DJ’s til diskoteker. Vores musiksmag strækker sig lige fra de glade 80’ere til de nyeste hits og med de mange års erfaring sikre vi jer en musikalsk oplevelse til festen!

Dj Lund vil på dagen spille musik til messen.



ServietNet.dk

Servietter til enhver fest har du meget stor mulighed for at finde på ServietNet.dk

Køb online eller besøg vores butik - Stearinlys, servietter, duge og bordløbere i mange farver. Dertil engangs glas, tallerkner og bestik, Duni produkter godkendt til fødevarer.

Duni tænker på miljøet i form af engangsservice produceret med tanke på vor jord - miljø godkendt fra bord til jord på 8 uger.



Coffee by Tuxen

Kig forbi, tjek Kafferaketten ud og hør nærmere om, hvordan den kan gøre netop dit arrangement lidt mere specielt.



MusikQuiz til alle

MusikQuiz til alle er med på messen for at tilbyde god underholdning til et hvert arrangement. På dagen vil der være speciale tilbud.



BallonService.dk

De har været med i 18 år i ballonbranchen, så de kan efterhånden lidt af hvert !

Kæmpe stort udvalg af balloner i alle farver og til enhver fest.



Grafiker HelleFlindt

Besøg kunstner og grafiker Helle Flindts stand på Festmessen i Viby d.17/3 kl 10-14.

Her kan du blive tegnet LIVE eller på bestilling, hvadenten du foretrækker den rå skitsestil eller det mere detaljerige portræt.

Der vil være rig mulighed for at drøfte forskellige muligheder, da Helle tager et lille udvalg med af sine værker.

Særligt kampagnetilbud:

En LIVE tegning (skitse stil, tager 15-20 min) koster blot 150,- men KUN denne dag.

Hvis du bestiller dit portræt af konfirmanden, dåbsbarnet, brudeparret, fødselaren osv. på dagen, får du hele 20% rabat.

OBS: Helle medvirker pt i programmet "Danmarks Bedste Portrætmaler" på DR1, (vises 8/3 kl. 20.45).



Festvognen Fætterguf

Pølsevognen, der gør din fest til et sikkert hit kommer selvfølgelig fra Festvognen FætterGuf. Deres lækre og velstegte pølser sørger for, at dit arrangement bliver husket!!

Kom og smag deres egen is og køb en pølse for 10 kr på dagen.



Dansk Toilet udlejning

Dansk Toilet Udlejning har mange års erfaring i udlejning og servicering af materiel til store og mindre events. Events lige fra en havefest til Danmarks største Festivaler, Spejderlejre, Landsstævner m.m. De vil på dagen udstille nogle af de toiletter som i kan leje til jeres fester.

Duncan Productions

Duncan har stået for eksklusive lyd og lys løsninger til alle former for arrangementer. Udgangspunktet har fra starten, været ønsket om at være Danmarks højst respekterede produktionsvirksomhed.



